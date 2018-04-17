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17:44 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи откроют бесплатные курсы оказания помощи дельфинам

В конце апреля в Сочи будет запущена образовательная программа «Оказание помощи диким дельфинам».

Источник: Вести Сочи

Бесплатный четырехдневный курс включает теоретические и практические занятия под руководством зоологов, микробиологов, ветеринаров и ныряльщиков.

Занятия будут проходить на базе научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», который расположен на курорте «Имеретинский», говорится в пресс-релизе организаторов.

Образовательной программой предусмотрены не только освоение учебного материала в аудиториях, но и выход в море для общения с дельфинами в их естественной среде обитания. Специалисты расскажут, как помочь животным, запутавшимся в сетях, раненым или выбросившимся на берег, как правильно и без риска для здоровья взаимодействовать с больными или погибшими. По окончании курсов слушатели получат соответствующие сертификаты.

Кроме того, планируется проводить конкурсы и занятия для детей, а также семинары для операторов морских прогулок, на которых расскажут о правилах взаимодействия туристических групп с морскими животными.

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