В Сочи откроют бесплатные курсы оказания помощи дельфинам
В конце апреля в Сочи будет запущена образовательная программа «Оказание помощи диким дельфинам».
В конце апреля в Сочи будет запущена образовательная программа «Оказание помощи диким дельфинам».
Бесплатный четырехдневный курс включает теоретические и практические занятия под руководством зоологов, микробиологов, ветеринаров и ныряльщиков.
Занятия будут проходить на базе
Образовательной программой предусмотрены не только освоение учебного материала в аудиториях, но и выход в море для общения с дельфинами в их естественной среде обитания. Специалисты расскажут, как помочь животным, запутавшимся в сетях, раненым или выбросившимся на берег, как правильно и без риска для здоровья взаимодействовать с больными или погибшими. По окончании курсов слушатели получат соответствующие сертификаты.
Кроме того, планируется проводить конкурсы и занятия для детей, а также семинары для операторов морских прогулок, на которых расскажут о правилах взаимодействия туристических групп с морскими животными.