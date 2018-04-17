В Сочи откроют бесплатные курсы оказания помощи дельфинам

Образовательной программой предусмотрены не только освоение учебного материала в аудиториях, но и выход в море для общения с дельфинами в их естественной среде обитания. Специалисты расскажут, как помочь животным, запутавшимся в сетях, раненым или выбросившимся на берег, как правильно и без риска для здоровья взаимодействовать с больными или погибшими. По окончании курсов слушатели получат соответствующие сертификаты.