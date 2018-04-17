Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
Лиза Галкина растет копией матери Аллы Пугачевой
"А почему ты против": Порошенко эмоционально обратился к Путину
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Лолита ярко нарядила наследницу к выпускному вечеру - СМИ
71-летняя Васильева показала эффект от процедур
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Федор Добронравов заметно изменился после инсульта – СМИ
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
15:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ахметов: таких паводков не было за последние 50 лет

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал, как в его регионе боролись с паводками.

Источник: Sputniknews.kz

«Таких паводков, как в Зыряновском, Глубоковском и Аягозском районах, не было в течение последних 50 лет. Толщина льда в реке Бухтарме была свыше двух метров, нам потребовались большие усилия, чтобы это взорвать.

Мы это сделали, в течение нескольких часов вода упала на 2,5 метра. Кстати, мы израсходовали в течение короткого времени 17 тонн тротила. Для того, чтобы понять сколько это: к примеру, в противотанковой мине 11 килограммов тротила, он взрывает железную массу весом более 60 тонн", — сказал Ахметов журналистам.

Подробнее комментарий акима слушайте в аудиоподкасте.

Все новости региона
 Смерть пятиклассника в школе Алматы: что произошло на уроке физкультуры
Почему Казахстан воздержался при голосовании в Совбезе ООН по резолюции России
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Немецкий школьник нашел тысячелетний клад датского короля
СМИ назвали американские боевые корабли «плавучей кучей мусора»
Греф оценил потери банков из-за волатильности рынков
Нашествие туристов: достопримечательности под угрозой
Литва: российское судно нарушило границу «на несколько метров»
В Кремле надеются, что Telegram выполнит требования суда
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь