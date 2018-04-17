Ахметов: таких паводков не было за последние 50 лет
Аким
Аким
«Таких паводков, как в Зыряновском, Глубоковском и Аягозском районах, не было в течение последних 50 лет. Толщина льда в реке Бухтарме была свыше двух метров, нам потребовались большие усилия, чтобы это взорвать.
Мы это сделали, в течение нескольких часов вода упала на 2,5 метра. Кстати, мы израсходовали в течение короткого времени 17 тонн тротила. Для того, чтобы понять сколько это: к примеру, в противотанковой мине 11 килограммов тротила, он взрывает железную массу весом более 60 тонн", — сказал Ахметов журналистам.
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