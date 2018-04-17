Омичам рассказали, куда обращаться при укусе клеща
Сезон клещей в Омской области уже открыт — насекомые становятся все более активными.
Сезон клещей в Омской области уже открыт — насекомые становятся все более активными.
В регионе зарегистрирован первый укушенный — 8 апреля клещ присосался к человеку в Тевризском районе, считающемся наиболее неблагополучным. Также к неблагополучным относят Седельниковский, Большеуковский, Муромцевский, Саргатский,
В управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили, куда следует обращаться в случае укуса клеща.
Если клещ присосался к ребенку:
Если клещ присосался ко взрослому:
Условия доставки клещей в лабораторию:
Снятого в медучреждении клеща в пробирке или флаконе с