Омичам рассказали, куда обращаться при укусе клеща

В регионе зарегистрирован первый укушенный — 8 апреля клещ присосался к человеку в Тевризском районе, считающемся наиболее неблагополучным. Также к неблагополучным относят Седельниковский, Большеуковский, Муромцевский, Саргатский, Усть-Ишимский, Крутинский, Горьковский, Нижнеомский, Колосовский, Тарский, Знаменский, Тюкалинский, Омский районы и город Омск.

В управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили, куда следует обращаться в случае укуса клеща.

Если клещ присосался к ребенку:

в районах области — в БУЗОО ЦРБ района;

в г. Омске — в детский травматологический пункт города по месту жительства:

Поликлиника № 1 БУЗОО «ГДКБ № 3», т. 67−03−16, ул. 20 Партсъезда 24 (круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов г. Омска;

БУЗОО «ДГП № 8», т. 56−77−92, ул. Куйбышева, 29 — обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8−00 до 19−30 ежедневно, в ночное время направляются в БУЗОО ДГКБ № 3);

БУЗОО «ДГП № 2», т. 73−32−01, ул. Путилова, 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8−00до 20−00 ежедневно, в ночное время направляются в БУЗОО «ГДКБ № 3»).

Если клещ присосался ко взрослому:

в БУЗОО ЦРБ района;

в г. Омске — во взрослый травматологический пункт города:

БУЗОО «ГП № 1», т. 27−51−83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа г. Омска;

БУЗОО «ГКБСМП № 2», т. 32−23−35, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска;

Поликлиника № 1 БУЗОО «ГБ № 3», т. 67−35−62, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска;

БУЗОО «ГП № 6», т. 75−50−08, ул. Фугенфирова, 10, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (с 8−00 до 20−00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 БУЗОО «ГБ № 3»;

Поликлиника № 2 БУЗОО «МСЧ № 4», т. 41−53−86, ул. А. Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8−00 до 20−00), в ночное время направляются в БУЗОО «ГКБСМП № 2».

Условия доставки клещей в лабораторию:

Снятого в медучреждении клеща в пробирке или флаконе с ватно-марлевым тампоном необходимо доставить в специализированные учреждения для исследования на зараженность заболеваниями.