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15:20 (мск), источник: РИАЦ

Межмуниципальный маршрут № 164 закрыли по требованию ГИБДД

17 апреля по требованию ГИБДД межмуниципальный маршрут, связывающий район 2-й Пятилетки Краснослободска с микрорайоном Тулака в Волгограде, закрыли.

Источник: РИАЦ

По итогам профилактической операции «Автобус» было признано, что техническое состояние транспорта, обслуживающего линию, не соответствует нормам и требованиям безопасности.

В связи с закрытием маршрута жители 2-й Пятилетки остались неохваченными общественным транспортом, и в настоящее время данный вопрос решается комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и местными властями.

Добавим, что сообщение между Краснослободском и Волгоградом не прервано полностью. Свою работу продолжают маршруты №№ 174, 246 и 146, субсидируемый из областного бюджета.

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