Межмуниципальный маршрут № 164 закрыли по требованию ГИБДД

Источник: РИАЦ

По итогам профилактической операции «Автобус» было признано, что техническое состояние транспорта, обслуживающего линию, не соответствует нормам и требованиям безопасности.

В связи с закрытием маршрута жители 2-й Пятилетки остались неохваченными общественным транспортом, и в настоящее время данный вопрос решается комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и местными властями.