Более 150 пар станцуют вальс в честь Дня Победы в Челябинске

Более 150 пар закружатся под звуки того самого вальса, который танцевали в далеком 1945 году. Этот вальс стал символом подвига наших солдат — символом окончания войны. В знак вечной памяти и благодарности от всех последующих поколений его станцуют внуки и правнуки победителей.