Более 150 пар станцуют вальс в честь Дня Победы в Челябинске
Аккомпанировать артистам — студентам ЮУрГУ — будет военный оркестр Челябинского Высшего Военного Краснознаменного училища Штурманов.
Аккомпанировать артистам — студентам ЮУрГУ — будет военный оркестр Челябинского Высшего Военного Краснознаменного училища Штурманов.
В канун Дня Победы, 7 мая, на площади перед главным учебным корпусом
Более 150 пар закружатся под звуки того самого вальса, который танцевали в далеком 1945 году. Этот вальс стал символом подвига наших солдат — символом окончания войны. В знак вечной памяти и благодарности от всех последующих поколений его станцуют внуки и правнуки победителей.
Отметим, что мероприятие поддержит своим выступлением военный оркестр Челябинского Высшего Военного Краснознаменного училища Штурманов. Зрителями станут ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла.
Для тех, кто хочет принять участие в акции, расписание репетиций можно посмотреть в официальной группе VK «Вальс Победы 2018».
Когда: 7 мая, 13.00.
Где: площадь перед главным корпусом ЮУрГУ.