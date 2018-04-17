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15:24 (мск), источник: dostup1.ru

Более 150 пар станцуют вальс в честь Дня Победы в Челябинске

Аккомпанировать артистам — студентам ЮУрГУ — будет военный оркестр Челябинского Высшего Военного Краснознаменного училища Штурманов.

В канун Дня Победы, 7 мая, на площади перед главным учебным корпусом Южно-Уральского государственного университета пройдет танцевальный флешмоб «Вальс Победы», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Более 150 пар закружатся под звуки того самого вальса, который танцевали в далеком 1945 году. Этот вальс стал символом подвига наших солдат — символом окончания войны. В знак вечной памяти и благодарности от всех последующих поколений его станцуют внуки и правнуки победителей.

Отметим, что мероприятие поддержит своим выступлением военный оркестр Челябинского Высшего Военного Краснознаменного училища Штурманов. Зрителями станут ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла.

Для тех, кто хочет принять участие в акции, расписание репетиций можно посмотреть в официальной группе VK «Вальс Победы 2018».

Когда: 7 мая, 13.00.

Где: площадь перед главным корпусом ЮУрГУ.

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