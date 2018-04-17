Амурских тигров стало больше почти в 20 раз

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) опубликовал обзорный отчет о состоянии популяции амурского тигра. По данным природоохранной организации, благодаря целенаправленной работе удалось добиться роста численности этих животных с 20−30 особей в 1930-х годах до 540 в 2015 году. Однако экспертов беспокоит, что теперь чаще фиксируются конфликты между тигром и человеком, сообщается на сайте WWF.

За период с 2000 по 2016 было зарегистрировано 279 конфликтных ситуаций, которые привели к гибели 33 тигров. И, по словам руководителя отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павла Фоменко, это число будет продолжать расти.

Согласно отчету, главной угрозой для амурского тигра по-прежнему остается браконьерство. Оно же — один из факторов роста числа конфликтов между хищниками и людьми. Дело в том, что раненые браконьерами тигры часто вынуждены искать легкую добычу, такую как домашний скот. Растущий ареал обитания амурских тигров также ведет к тому, что им приходится конкурировать с человеком (а точнее с сельскохозяйственными животными) за территории и ресурсы.