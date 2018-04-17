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15:56 (мск), источник: Чердак

Амурских тигров стало больше почти в 20 раз

Однако вместе с этим возросло и количество конфликтов хищника с человеком, приведших к гибели 33 животных.

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) опубликовал обзорный отчет о состоянии популяции амурского тигра. По данным природоохранной организации, благодаря целенаправленной работе удалось добиться роста численности этих животных с 20−30 особей в 1930-х годах до 540 в 2015 году. Однако экспертов беспокоит, что теперь чаще фиксируются конфликты между тигром и человеком, сообщается на сайте WWF.

За период с 2000 по 2016 было зарегистрировано 279 конфликтных ситуаций, которые привели к гибели 33 тигров. И, по словам руководителя отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павла Фоменко, это число будет продолжать расти.

Согласно отчету, главной угрозой для амурского тигра по-прежнему остается браконьерство. Оно же — один из факторов роста числа конфликтов между хищниками и людьми. Дело в том, что раненые браконьерами тигры часто вынуждены искать легкую добычу, такую как домашний скот. Растущий ареал обитания амурских тигров также ведет к тому, что им приходится конкурировать с человеком (а точнее с сельскохозяйственными животными) за территории и ресурсы.

Для разрешения конфликтных ситуаций с крупными хищниками в 2012 году по инициативе WWF в Комитете охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края и Департаменте охотничьего надзора Приморского края были созданы специальные оперативные группы по минимизации конфликтов. Действуют на Дальнем Востоке и два реабилитационных центра для тигров и других диких животных. В период с 2000 по 2017 годы в реабилитационные центры были помещены 24 тигра. В общей сложности 13 тигров были выпущены в дикую природу после реабилитации за период с 2009 по 2017 годы.

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