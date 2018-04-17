Енот перебрал с марихуаной и перестал двигаться

Спасатели города Индианаполис, штат Индиана, рассказали о женщине, постучавшейся к ним в участок в два часа ночи с просьбой вылечить домашнего енота. Капитан отделения Майк Пруитт (Mike Pruitt) отметил, что обращение привело его сотрудников в замешательство. «Они только смогли сказать, что он был очень вялым и вел себя так, как обычно ведут себя люди, переборщившие с коноплей», — добавил он.