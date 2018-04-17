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15:35 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на столбы наносят покрытие, затрудняющее наклейку объявлений

Антивандальное покрытие образует тонкую пленку, на которую бумажные объявления приклеиваются с большим трудом, а при очистке легче удаляются.

В рамках продолжающегося городского месячника по благоустройству по поручению главы города Елены Лапушкиной на стоящие вдоль улиц опоры контактной сети и опоры городского освещения впервые наносят антивандальное покрытие, сообщает администрация Самары.

Работы осуществляются силами двух муниципальных предприятий — МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и МП «Самарагорсвет».

Необходимо отметить, что такие меры призваны бороться с размещением несознательными горожанами и представителями частных компаний самовольных объявлений и поддерживать эстетический вид опор. Специальное бесцветное покрытие при нанесении образует тонкую пленку, на которую бумажные объявления приклеиваются с большим трудом, а при очистке легче удаляются, не оставляя следов клея или скотча.

На балансе и, соответственно, в обслуживании Трамвайно-троллейбусного управления — 1700 опор, световых — более 500.

«Первый этап обработки антивандальным покрытием уже стартовал и должен завершиться 21 апреля. Он затронет опоры, расположенные на гостевых и туристических маршрутах. Впоследствии адресная программа будет расширена — в работу будут взяты и опоры на остальных улицах. А там, где возникнет необходимость, покрытие нанесут повторно», — пояснил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Во вторник, 17 апреля, антивандальное покрытие появилось на опорах в окрестностях железнодорожного вокзала. Работы здесь значительно больше, нежели на других участках, поскольку большинство столбов были сплошь заклеены самовольными листовками.

Ежесуточно очистку и обработку производят на нескольких десятках опор (до 80 штук). Только для покрытия опор контактной сети «ТТУ» заготовлено 160 литров краски, в мае планируется закупить еще столько же. Обработку будут проводить в течение всего теплого периода, предварительно выполняя тщательную очистку объектов.

Бесплатно разместить частное объявление можно на специальных информационных стендах, которых в Самаре порядка 700.

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