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15:33 (мск), источник: Volga News

В Самаре у шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе

На демонтаж здания потребуется около трех недель, после чего территория будет приведена в порядок и благоустроена.

Во вторник, 17 апреля, подрядная организация приступила к демонтажу двухэтажного здания, расположенного на пр. Карла Маркса, напротив жилого дома № 364, пишет «Самарская газета». На первом этаже этого строения располагались автомойка, автосервис, магазин автозапчастей, второй этаж был отдан под кафе и офисные помещения.

«Этот объект сносится на основании решения суда, — пояснил заместитель руководителя управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Владислав Захожий. — Ранее было установлено, что здание построено незаконно. Ни одного разрешительного документа ни на земельный участок, ни на сам объект его владелец предоставить не смог. Хозяину предложили снести ее в добровольном порядке. Он этого не сделал, поэтому право выполнить снос было предоставлено департаменту градостроительства».

Как рассказал сам собственник, он начал оформлять правоустанавливающие документы на земельный участок в 2008 году. В 2012 г. документы где-то затерялись, а строительство здания к тому времени было практически завершено. Поэтому он довел дело до конца и начал сдавать помещения в аренду. На демонтаж здания потребуется около трех недель, после чего территория будет приведена в порядок и благоустроена.

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