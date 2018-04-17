Первая репетиция парада Победы прошла в Нижнем Новгороде 17 апреля

Напомним, движение в центре города будет изменено для репетиций парада ещё 19, 21, 26 и 29 апреля. Кроме того, 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля будет перекрыто движение в районе Гребного канала для тренировок военной техники.