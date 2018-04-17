Водители новосибирских автобусов жалуются на дорожные ямы у остановок

Источник: Комсомольская правда

В редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо от водителей новосибирского общественного транспорта. Они жалуются на плохое состояние дорог, в частности на ямы у остановочных павильонов, которые мешают им и пассажирам.

— На улице Бориса Богаткова появились родные братья и сестры ямы на Котовского. Они находятся на остановке «Воинская» при движении в сторону станции метро «Золотая нива». Невозможно высадить нормально пассажиров. Либо в лужу, либо в яму, либо в грязь, — сказано в обращении водителей.