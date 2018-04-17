Водители новосибирских автобусов жалуются на дорожные ямы у остановок
Пассажиров приходится высаживать в лужи и грязь.
Пассажиров приходится высаживать в лужи и грязь.
В редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо от водителей новосибирского общественного транспорта. Они жалуются на плохое состояние дорог, в частности на ямы у остановочных павильонов, которые мешают им и пассажирам.
— На улице Бориса Богаткова появились родные братья и сестры ямы на Котовского. Они находятся на остановке «Воинская» при движении в сторону станции метро «Золотая нива». Невозможно высадить нормально пассажиров. Либо в лужу, либо в яму, либо в грязь, — сказано в обращении водителей.
Кстати, известную яму на Котовского недавно объявили символом качества ремонта дорог в Новосибирске. По словам местного маркетолога Дмитрия Мишина, который уже несколько лет ведет твиттер ямы, она является ярким примером бездеятельности, безразличия и абсурда при ремонте дорог в городе и бороться с таким разгильдяйством остается только с помощью юмора.