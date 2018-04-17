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15:53 (мск), источник: Tengrinews

Демонтаж рельсов в Алматы: перекроют Жарокова

Движение транспортных средств по улице Жарокова на отрезке от Жамбыла до Шевченко перекроют в связи с демонтажом трамвайных путей.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы, передает Tengrinews.kz.

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Движение на участке будет перекрыто с 19 по 29 апреля текущего года. При этом уже открыто движение на участке от улицы Толе би до Карасай батыра. Как отмечалось ранее, Жарокова закрывали от Жамбыла до Карасай батыра с 12 по 22 апреля.

Также известно, что движение по улице Макатаева перекроют с 15 по 29 апреля в связи с началом демонтажа трамвайных путей от проспекта Сейфуллина до улицы Наурызбай батыра.

На улице Байтурсынова, от улицы Шевченко до улицы Карасай батыра, движение будет перекрыто с 16 по 29 апреля текущего года.

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