Демонтаж рельсов в Алматы: перекроют Жарокова
Движение транспортных средств по улице Жарокова на отрезке от Жамбыла до Шевченко перекроют в связи с демонтажом трамвайных путей.
Движение транспортных средств по улице Жарокова на отрезке от Жамбыла до Шевченко перекроют в связи с демонтажом трамвайных путей.
Об этом сообщили в
Движение на участке будет перекрыто с 19 по 29 апреля текущего года. При этом уже открыто движение на участке от улицы Толе би до Карасай батыра. Как отмечалось ранее, Жарокова закрывали от Жамбыла до Карасай батыра с 12 по 22 апреля.
Также известно, что движение по улице Макатаева перекроют с 15 по 29 апреля в связи с началом демонтажа трамвайных путей от проспекта Сейфуллина до улицы Наурызбай батыра.
На улице Байтурсынова, от улицы Шевченко до улицы Карасай батыра, движение будет перекрыто с 16 по 29 апреля текущего года.