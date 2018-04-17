Демонтаж рельсов в Алматы: перекроют Жарокова

Источник: Tengrinews

Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы, передает Tengrinews.kz.

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Движение на участке будет перекрыто с 19 по 29 апреля текущего года. При этом уже открыто движение на участке от улицы Толе би до Карасай батыра. Как отмечалось ранее, Жарокова закрывали от Жамбыла до Карасай батыра с 12 по 22 апреля.

Также известно, что движение по улице Макатаева перекроют с 15 по 29 апреля в связи с началом демонтажа трамвайных путей от проспекта Сейфуллина до улицы Наурызбай батыра.