Дроздов покинет «В мире животных», его место займет 15-летний ведущий

Источник: РИА "Новости"

«Газета.Ru» рассказывает, с чем связано такое серьезное решение и кому главный защитник природы страны передаст честь вести самую известную в России зоологическую программу.

Доктор биологических наук, профессор МГУ и ведущий самой знаменитой передачи о животных в стране Николай Дроздов заявил о своем решении покинуть телепрограмму. Он признался, что готов передать права ведущего и уже выбрал преемника. Им станет его молодой напарник с канала «Карусель».

С 30 апреля 2016 года вместе с Дроздовым передачу стал вести Алексей Лапин, сын основателей телекомпании АСС-ТВ Юрия и Ирины Лапиных.

Алексей и до роли соведущего принимал участие в съемках программы, но сейчас ему уже 15 лет, и Николай Дроздов считает, что Алексей может справиться самостоятельно.

«Вот уже два года мы начинаем и заканчиваем нашу передачу вдвоем с Алексеем Лапиным, сейчас ему 15 лет, а впервые он появился в “детской страничке” нашей программы в качестве гостя в 5 лет, — рассказал Дроздов в интервью ТАСС. — Сейчас Алексей уже вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий».

Николай Дроздов ведет передачу «В мире животных» уже 40 лет, то есть половину своей жизни: в прошлом году он отметил 80-летний юбилей. Дроздов признался, что хочет посмотреть «В мире животных» как зритель, взглянуть на нее по другую сторону камеры.

Детская студийная программа — это просто даже не мой формат, — добавил он. — Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны. Николай Дроздов

Он начинал вести передачу в 1977 году на «Первом канале» по очереди с журналистом Василием Песковым, в 1991—1997 годах передача стала транслироваться еще и на канале РТР, иногда даже в одно и то же время. С 1990 года Дроздов стал единственным ведущим передачи.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-165903&id=456242354&hash=014585fcf55f52b0&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Осенью 2005 года, когда на «Первом канале» изменили сетку вещания, передаче не нашлось места в эфире. Руководство предложило изменить программу, добавив развлекательных элементов, однако Николай Николаевич соглашался только на несущественные изменения вроде новых рубрик или других декораций.

В итоге компромисс с «Первым каналом» не был найден, и по этой причине с марта 2006 и до конца 2009 года передача транслировалась на телеканале «Домашний» в декорациях «Первого канала».

Также «В мире животных» шла на каналах «Россия-2», «Моя планета» и «Живая планета». А с 30 апреля 2016 года передача выходит на детском телеканале «Карусель». Немного изменилась манера подачи информации, но главным нововведением стал дополнительный ведущий — тот самый Алексей Лапин. 19 апреля в эфире выйдет юбилейный выпуск программы, в котором Николай Николаевич также примет участие.

Николай Дроздов — как защитник и исследователь природы в России — добавил, что сохранение программы и передача знаний о природе из поколения в поколение — это его долг перед кинорежиссером Александром Згуриди, основавшим программу.

На мне остался этот долг. Александр Михайлович создал эту передачу, и будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена. Представьте, если бы таких ведущих готовили Юрий Сенкевич и Сергей Капица. Мы имели бы сейчас передачи «Очевидное-невероятное», «Клуб путешественников». У меня главный принцип: передачу сохранить. Николай Дроздов

«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — подытожил он.

Николай Дроздов родился в Москве 20 июня 1937 года. В школьные годы он работал табунщиком на конном заводе в подмосковье. В 1963 году окончил географический факультет МГУ и защитил кандидатскую на кафедре биогеографии. Член Нью-Йоркской академии наук, Академии российского телевидения. С 2002 года — действительный член Российской экологической академии.

Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Лауреат премии правительства РФ 2017 года в области СМИ (за особый вклад в развитие средств массовой информации, бессменное ведение телепередачи «В мире животных»).