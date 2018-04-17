Дроздов покинет «В мире животных», его место займет 15-летний ведущий
Бессменный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов решил покинуть телепередачу, которую вел 40 лет.
Бессменный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов решил покинуть телепередачу, которую вел 40 лет.
«Газета.Ru» рассказывает, с чем связано такое серьезное решение и кому главный защитник природы страны передаст честь вести самую известную в России зоологическую программу.
Доктор биологических наук, профессор МГУ и ведущий самой знаменитой передачи о животных в стране Николай Дроздов заявил о своем решении покинуть телепрограмму. Он признался, что готов передать права ведущего и уже выбрал преемника. Им станет его молодой напарник с канала «Карусель».
С 30 апреля 2016 года вместе с Дроздовым передачу стал вести Алексей Лапин, сын основателей телекомпании
«Вот уже два года мы начинаем и заканчиваем нашу передачу вдвоем с Алексеем Лапиным, сейчас ему 15 лет, а впервые он появился в “детской страничке” нашей программы в качестве гостя в 5 лет, — рассказал Дроздов в интервью ТАСС. — Сейчас Алексей уже вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий».
Николай Дроздов ведет передачу «В мире животных» уже 40 лет, то есть половину своей жизни: в прошлом году он отметил 80-летний юбилей. Дроздов признался, что хочет посмотреть «В мире животных» как зритель, взглянуть на нее по другую сторону камеры.
Детская студийная программа — это просто даже не мой формат, — добавил он. — Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны.
Он начинал вести передачу в 1977 году на «Первом канале» по очереди с журналистом Василием Песковым, в 1991—1997 годах передача стала транслироваться еще и на канале РТР, иногда даже в одно и то же время. С 1990 года Дроздов стал единственным ведущим передачи.
Осенью 2005 года, когда на «Первом канале» изменили сетку вещания, передаче не нашлось места в эфире. Руководство предложило изменить программу, добавив развлекательных элементов, однако Николай Николаевич соглашался только на несущественные изменения вроде новых рубрик или других декораций.
В итоге компромисс с «Первым каналом» не был найден, и по этой причине с марта 2006 и до конца 2009 года передача транслировалась на телеканале «Домашний» в декорациях «Первого канала».
Также «В мире животных» шла на каналах «Россия-2», «Моя планета» и «Живая планета». А с 30 апреля 2016 года передача выходит на детском телеканале «Карусель». Немного изменилась манера подачи информации, но главным нововведением стал дополнительный ведущий — тот самый Алексей Лапин. 19 апреля в эфире выйдет юбилейный выпуск программы, в котором Николай Николаевич также примет участие.
Николай Дроздов — как защитник и исследователь природы в России — добавил, что сохранение программы и передача знаний о природе из поколения в поколение — это его долг перед кинорежиссером Александром Згуриди, основавшим программу.
На мне остался этот долг. Александр Михайлович создал эту передачу, и будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена. Представьте, если бы таких ведущих готовили Юрий Сенкевич и Сергей Капица. Мы имели бы сейчас передачи «Очевидное-невероятное», «Клуб путешественников». У меня главный принцип: передачу сохранить.
«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — подытожил он.
Николай Дроздов родился в Москве 20 июня 1937 года. В школьные годы он работал табунщиком на конном заводе в подмосковье. В 1963 году окончил географический факультет МГУ и защитил кандидатскую на кафедре биогеографии. Член
Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Лауреат премии правительства РФ 2017 года в области СМИ (за особый вклад в развитие средств массовой информации, бессменное ведение телепередачи «В мире животных»).
Впервые выступил в программе «В мире животных» в качестве гостя в декабре 1968 года. После распада СССР передача выходила на «Первом канале Останкино» (1991−1995), ОРТ/Первом канале (1995−2005), «Домашнем» (2006−2009), «Россия 2» (2010−2015). В 1996 году передача получила телевизионную премию «ТЭФИ» как лучшая просветительская программа. Всего было снято 48 сезонов передачи и около 1 тыс. 300 выпусков.