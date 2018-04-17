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16:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Как Средний Урал будет отдыхать в майские праздники?

В последний месяц весны уральцев ждет сразу несколько дополнительных выходных.

Источник: Reuters

В последний месяц весны уральцев ждет сразу несколько дополнительных выходных.

Согласно постановлению, подписанному председателем Правительства Дмитрием Медведевым, в мае уральцев ждет сразу несколько выходных. Так, традиционно выходным будет 9 мая — День Победы.

Кроме того, отдохнуть от работы получится и в самом начале месяца. Как указано в документе, опубликованному на сайте российского правительства, в 2018 году выходной день был перенесен с воскресенья 7 января на 2 мая. Таким образом, в праздник весны и труда уральцев ждет четырехдневный отдых: с 29 апреля по 2 мая. При этом отметим, что 29 апреля выпадает на воскресенье, а соответственно, и так является выходным.

Напомним, в этом году на концерт в честь празднования Дня Победы в Екатеринбург приедут Елена Ваенга и группа «Любэ». Кроме того, для горожан выступят актеры Мария Шукшина и Андрей Мерзликин, композитор и основатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко, уральский государственный академический русский народный хор, хор мальчиков «Созвездие», а также руководитель мотоклуба «Черные ножи» Михаил Головко.

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