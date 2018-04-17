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16:18 (мск), источник: ТАСС

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области превышен на 15%

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Около 19,4 тысячи жителей Новосибирской области на прошедшей неделе обратились в медицинские учреждения с диагнозами грипп и ОРВИ. Превышение эпидемического порога составило 15,2%, сообщает во вторник Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

«За 15 неделю года зарегистрировано 19,4 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области, показатель составил 69,6 на 10 тыс. населения, что выше значения эпидпорога на 15,2%, в том числе по Новосибирску зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, показатель составил 90,4 на 10 тыс. населения, что выше значения эпидпорога на 14,9%» — сообщает ведомство.

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Эпидпорог заболеваемости в регионе среди детей до 2 лет превышен почти на 9%. Больше всего заболевших среди подростков старше 15 лет — 7,6 тысячи случаев, превышение эпидемического порога составило 15%.

Специалисты обследовали около 1,1 тысячи пациентов с признаками гриппа. Выявлено 608 случаев заболевания гриппом (64 — грипп В и 544 — гриппа А), а также 20 вирусов парагриппа и 2 аденовируса.

Перед началом эпидсезона в Новосибирской области было привито 1,2 млн человек, что составляет 43,3% от общего числа населения. Среди привитых заболевших нет.

Ранее в Новосибирской области был зафиксирован первый в этом эпидемическом сезоне случай смерти от гриппа: житель региона 1958 года рождения умер от вируса гриппа А (H1N1), в региональном Минздраве объяснили неблагоприятный исход поздним обращением пациента, к тому же, он не был вакцинирован. Между тем, в целом количество заболевших гриппом в Новосибирской области уменьшилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.

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