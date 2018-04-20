Вышел видео-лукбук коллаборации Puma и «Союзмультфильма»

В коллекцию вошли две модели Puma Suede с героями мультфильмов «Винни-Пух» и «Ну, погоди!». Новые кроссовки поступят в продажу 19 апреля и будут доступны в концептуальных магазинах Puma, корнере Puma в универмаге «Цветной» в Москве и на сайте ru.puma.com.