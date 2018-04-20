Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
В России построили тягач «Вощина-1»
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Новая российская ракета поражает воображение
Раскрыта крупнейшая мировая афера
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:59 (мск), источник: Esquire

Вышел видео-лукбук коллаборации Puma и «Союзмультфильма»

В начале марта Puma анонсировала коллаборацию со студией мультипликации «Союзмультфильм», и теперь компания выпустила официальный видео-лукбук.

В коллекцию вошли две модели Puma Suede с героями мультфильмов «Винни-Пух» и «Ну, погоди!». Новые кроссовки поступят в продажу 19 апреля и будут доступны в концептуальных магазинах Puma, корнере Puma в универмаге «Цветной» в Москве и на сайте ru.puma.com.

Во время загрузки произошла ошибка.
 День, который разделил время на до и после «стены»: Сергей Минаев о блокиро
Канье Уэст показал эскиз татуировки, который для него сделал Гоша Рубчински
В СК уточнили число погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Советник Трампа назвал условия улучшения отношений с Россией
Володин выступил за введение запрета на исполнение санкций США
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь