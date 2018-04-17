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17:09 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде построят еще один детский сад

В Советском районе Волгограда территории ЖК «Комарово» будет построен детский сад на 135 мест.

Как сообщает региональный комитет строительства, объект возведут в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Соответствующее соглашение подписано между администрацией Волгоградской области и Минстроем России.

— Новый детский сад будет отвечать самым современным нормам и требованиям. В двухэтажном здании разместятся семь детских групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, комната природоведения, медицинский и пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, медицинский блок. Строительство планируется завершить до конца текущего года, — сообщили в облстрое.

Отметим, что жилой комплекс «Комарово» — один из крупнейших в регионе. Здесь уже введено в эксплуатацию 196 тысяч квадратных метров жилья — 25 высотных дома. Всего планируется возвести 259 тысяч квадратных метров. Территория развивается комплексно, создается вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура. В 2014 году в ЖК уже был построен детский сад, и строительство нового обеспечит растущие потребности молодого микрорайона Волгограда в местах в дошкольных учреждениях. Сегодня доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет сохраняется на уровне 100 процентов, ежегодно вводятся новые места. Всего за период с 2014 по 2017 годы в регионе создано более 13 тысяч дополнительных мест. Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 42 здания.

Напомним, что комплексное развитие территорий, реализация инфраструктурных проектов, поддержка материнства и детства — приоритеты долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Детский сад в «Комарово» станет далеко не первым социальным объектом, который возводится с привлечением государственной поддержки. По федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Волгоградской области сегодня продолжается строительство еще трех детских садов — в жилых комплексах «Санаторный» и «Долина» в Волгограде (505 мест), а также ЖК «Радужный» в Волжском (240 мест). Учреждения дошкольного образования также планируются к вводу в 2018 году. Господдержка также предоставляется и на создание объектов транспортной инфраструктуры — в 2016—2017 годах в рамках указанной программы введены дороги в ЖК «Долина» и ЖК «Радужный».

Кроме того, в рамках госпрограммы «Развитие образования» Волгоградской области предусмотрено выделить свыше 910 миллионов рублей из федерального бюджета в 2018—2019 годах на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях дошкольного образования. Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что за три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи будет оказана финансовая поддержка регионам в объеме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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