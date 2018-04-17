«Мы соседи, и мы славяне»: В Калининграде обсудили современные российско-польские отношения

Источник: Комсомольская правда

Как перечеркнуть месяцы отрицательной пропаганды

Все отрицательное между Россией и Польшей: войны, распри, беды, должны изучать историки, уверен председатель общественной организации «Калининград — Свиноуйсьце — Ольштын» Владимир Рашевский.

— Пусть они это исследуют, а мы свою работу должны строить на положительных моментах. Да, есть проблемы с памятниками, с пересмотров итогов Второй Мировой войны, сейчас это торговые войны, настрой СМИ на разобщение наших народов, но и с этим можно бороться, — сказал Рашевский.

Он привел пример, как простая жизненная ситуация «перечеркнула месяцы и годы отрицательной пропаганды в польских СМИ».

— Полтора года назад один наш сотрудник не успел на автобус из Ольштына в Калининград. Мы позвонили нашим польским друзьям, они нашли водителя с карточкой МПП, договорились с ним. Правда, этот человек ездил только до заправки и назад, потому что дальше ехать боялся! Но мы его уговорили доехать до Калининграда. Приехал уже вечером, а тут все в огнях, народ гуляет. Мы его и на площадь Победы сводили, в кафе посидели. И каково было его удивление, ведь ему столько наговорили плохого! Теперь он с удовольствием ездит в Калининград. Это пример простых человеческих отношений, который может перечеркнуть месяцы и годы отрицательной пропаганды. Мы соседи, и мы славяне, и от этого нам не уйти, — рассказал Владимир Рашевский.

Крупнейший международный турнир

Наряженные отношения между Польшей и Россией влияют на культурные, спортивные и социальные отношения, рассказал Рашевский. Например, после отмены МПП на Международный фестиваль патриотической песни, на который раньше приезжали сотни польских исполнителей, приехал… один участник.

— Хотя мы просили консульство помочь, но нет, платите по полной программе — визы, сборы. Были проблемы с выдачей российских виз для участников спортивных соревнований, — сетовал руководитель общественной организации.

Сложности с получением виз действительно есть, признался вице-президент областной Федерации футбола, член Общественной палаты Сергей Кандалов. Тем не менее, уже в этом году Федерация организует крупнейший за всю историю РФ и Польши международный турнир по футболу «Приграничный кубок — 2018».

— Чтобы его организовать, мы потратили полтора года, летали два раза в Москву, дважды ездили в Варшаву, действительно, были очень большие сложности с визами для поляков, не сразу нашли понимание в нашем, российском консульстве, но звонки в Москву подействовали, — сказал Кандалов.

Турнир стартует 11 мая, в нем примут участие 24 детские команды: 12 команд, которые будут представлять калининградские муниципалитеты, и 12 польских команд из городов Варминско-Мазурского и Поморского воеводств. Турнир пройдет в два этапа — в Польше и городах Калининградской области.

— Почему именно дети? Не секрет, что польские граждане старшего поколения к нашей стране относятся нормально, они владеют русским языком, а ребята, которые родились во второй половине 80-х годов и 90-х годов, по-русски не понимают, мы общаемся с ними на английском языке, хотя мы славяне, единый народ, но приходится общаться на чужом языке. Поэтому мы взяли ребят 2006−2009 годов рождения, это та молодежь, которая впитывает как губка все, что происходит вокруг, — сказал Кандалов.

Благодаря таким соревнованиям будет и дружба крепнуть, и в будущем, когда эти мальчишки и девчонки вырастут, возможно, они будут принимать решения на государственном уровне, считает член Общественной палаты. Так что, не все так плохо.

— Не сомневаюсь, что турнир пройдет на высочайшем уровне и он объединит мальчишек и девчонок России и Польши, — сказал Сергей Кандалов.

«Народы стравливают специально»

Председатель Ассоциации «Польско-Российское братство» Петр Боло Радке уверен, что российский и польский народы стравливают специально в ходе начавшейся уже давно «грязной политической игры». Польская общественная организация, со своей стороны, принимает контрмеры: рассказывает о корнях русофобии, объясняет, какой ущерб это наносит стране, налаживает культурное и спортивное сотрудничество, занимается сохранением памятников времен Второй Мировой войны.

— Не трудно заметить, как тонкие манипуляции с общественным мнением и провокации влияют на польско-российские отношения. Поляков натравливают на русских, а русских — на поляков, — сказал Петр Боло Радке. — Это делается на фоне политических событий, их цель — подпитывать обоюдную ненависть, наносить вред добрым отношениям между нашими народами. Раздувается большой мыльный пузырь, которым может лопнуть в любой момент, подтасовывается информация, представляющая поляков и русских в глазах друг друга в негативном свете, нагнетается русофобия и полонофибия, заставляющая народы отвернуться друг от друга не только на политическом, но и на человеческом уровнях.

Он отметил, что в отношениях между Россией и Польшей не все гладко и безупречно, но то давление, с которым нагнетается неприязнь между народами, заставляет задуматься о поисках тех, кому это выгодно.