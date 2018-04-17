Земфира выступит в Нижнем Новгороде на FIFA FUN FEST

Земфира выступит на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 5 июля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте певицы. Также, как ранее писала «Комсомолка», в Нижнем Новгороде в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018, выступят: Swanky Tunes, Pendulum, Paul Oakenfold, «Моя Мишель», Леонид Агутин, группа «Земляне», Олег Газманов, «Иванушки International», «Артик и Асти».

Отметим, что 5 июля 2018 года, в день выступления Земфиры в Нижнем Новгороде, матчей чемпионата мира по футболу не будет. Только на следующий день, 6 июля, на поле стадиона в Нижнем Новгороде пройдет матч ¼ финала.