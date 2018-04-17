Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Земфира выступит в Нижнем Новгороде на FIFA FUN FEST

Бесплатный концерт Земфиры в Нижнем Новгороде состоится 5 июля 2018 года.

Земфира выступит на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 5 июля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте певицы. Также, как ранее писала «Комсомолка», в Нижнем Новгороде в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018, выступят: Swanky Tunes, Pendulum, Paul Oakenfold, «Моя Мишель», Леонид Агутин, группа «Земляне», Олег Газманов, «Иванушки International», «Артик и Асти».

Отметим, что 5 июля 2018 года, в день выступления Земфиры в Нижнем Новгороде, матчей чемпионата мира по футболу не будет. Только на следующий день, 6 июля, на поле стадиона в Нижнем Новгороде пройдет матч ¼ финала.

Напомним, фестиваль болельщиков пройдет в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского, где будет организована фан-зона. Фестиваль будет проходить с 14 июня по 15 июля. Вход на фестиваль бесплатный. На открытии 14 июня выступят послы Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 — группа Uma2rman.

Все новости региона
 Стало известно, какого артиста заказал Сергей Шнуров себе на юбилей
В Лондоне начали трясти российских богачей
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Франция не понимает США. Почему Макрон спорит с Трампом
Как СССР воровал западные технологии
СМИ назвали американские боевые корабли «плавучей кучей мусора»
Эксперты оценили ущерб экономике России из-за санкций
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь