Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
В России построили тягач «Вощина-1»
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
17:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пятилетний мальчик сбежал из садика в Магнитогорске

На поиски ребенка брошены силы разных отделов полиции города.

Звонок из детского сада № 154 Магнитогорска поступил утром 17 апреля. Сотрудники детского сада сообщили в полицию о том, что с территории учреждения пропал ребенок. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На поиски ребенка были брошены силы разных отделов полиции. В поисках беглеца сотрудники полиции проверили близлежащие дома и просмотрели видео с камер наблюдения около детского сада.

В целом на поиски потерявшегося ребенка ушло около двух часов. Подробностей нахождения ребенка в ГУ МВД не сообщили, ссылаясь на то, что сейчас по факту проводится проверка случившегося. Однако, в по информации правоохранительных органов, жизни ребенка ничего не угрожает, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Напомним, это не первый случай побега воспитанника из детского сада в этом году. За аналогичный инцидент заведующая одного из магнитогорских детских дошкольных учреждений заплатила штраф в 10 тысяч рублей.

Путевка в жизнь. Как людей с психическими болезнями учат жить в обществе
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Франция не понимает США. Почему Макрон спорит с Трампом
Как СССР воровал западные технологии
СМИ назвали американские боевые корабли «плавучей кучей мусора»
Эксперты оценили ущерб экономике России из-за санкций
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь