Пятилетний мальчик сбежал из садика в Магнитогорске

Звонок из детского сада № 154 Магнитогорска поступил утром 17 апреля. Сотрудники детского сада сообщили в полицию о том, что с территории учреждения пропал ребенок. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На поиски ребенка были брошены силы разных отделов полиции. В поисках беглеца сотрудники полиции проверили близлежащие дома и просмотрели видео с камер наблюдения около детского сада.

В целом на поиски потерявшегося ребенка ушло около двух часов. Подробностей нахождения ребенка в ГУ МВД не сообщили, ссылаясь на то, что сейчас по факту проводится проверка случившегося. Однако, в по информации правоохранительных органов, жизни ребенка ничего не угрожает, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.