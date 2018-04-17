В среду часть Симферополя останется без света

«18 апреля в связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: улицы Вишневая (38−62, 39−63), Камская (2−8, 1−3), Смольная (13−21/2), Киевская (135а), Лизы Чайкиной (2/21−22), Шалфейная (22/13−54/79, 37−65), а также переулок Трамвайный (14−38/13, 21/2−41/6),», — сообщили в пресс-службе администрации.