Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Сергей Безруков поддержал идею проекта «Семьей — в театр»
Минобороны заявило о сбитом в Сирии самолете из соседней страны
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Магнитогорский «Металлург» назначил нового главного тренера
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
17:27 (мск), источник: РИА Крым

В среду часть Симферополя останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Из-за плановых работ на сетях ряд улиц крымской столицы в среду останется без света, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

«18 апреля в связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: улицы Вишневая (38−62, 39−63), Камская (2−8, 1−3), Смольная (13−21/2), Киевская (135а), Лизы Чайкиной (2/21−22), Шалфейная (22/13−54/79, 37−65), а также переулок Трамвайный (14−38/13, 21/2−41/6),», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ориентировочное время отключения электричества — с 13:00 до 17:00.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Франция не понимает США. Почему Макрон спорит с Трампом
Как СССР воровал западные технологии
National Interest оценил российские БМПТ «Терминатор»
Эксперты оценили ущерб экономике России из-за санкций
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь