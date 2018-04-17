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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцы застряли в аэропорту Парижа из-за забастовки

Рейс из столицы Франции в Санкт-Петербург и обратно отменен.

Сегодня, 17 апреля, отменены рейсы компании Air France номер 1464 из Парижа в Санкт-Петербург и номер 1465 из Санкт-Петербурга в Париж. Информация об этом появилась в социальных сетях, корреспонденту КП ее подтвердили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Впрочем, пассажирам рейсов, как говорят в аэропорту, отмена полетов принесет только незначительные сложности. Всем, купившим билеты, предложено лететь другими рейсами. Тем, кто отказался, вернут полную стоимость билетов. И, как сообщают в соцсетях, Air France предоставила застрявшим в Париже петербуржцам горячее питание и отдых в гостинице при аэропорте «Шарль де Голль».

Причины, по которым отменены рейсы в Париж и обратно, в «Пулково» не называют. Тем не менее, ранее проходила информация о том, что сейчас в Париже бастуют летный и наземный персонал аэропорта. Кстати, следующие забастовки французских пилотов и диспетчеров назначены на 23 и 24 апреля, в связи с чем можно ожидать новые отмены рейсов.

— Мы рекомендуем всем пассажирам следить за статусами рейсов и заранее проверять информацию о вылетах, — сказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

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