Под автомойкой в Самаре обнаружили 60 тонн масла

«Этот участок у нас с 2008 года, в аренду его оформляли еще при Лиманском. Потом, уже при Тархове хотели получить разрешение на строительство. Я пришел, написал заявление, заплатил деньги, которые должны были пройти за разрешающие нормы и еще за что-то, и все. Мне сказали, можешь начинать подготовительные работы, а через полгода документы готовы будут. Вот только через полгода люди, с которыми мы решали вопросы, по непонятным причинам уволились, бумаги наши потерялись, результат налицо», — рассказал свою версию произошедшего Виталий Меркулов, один из собственников автомойки на пр. Карла Маркса, 364 В.

По его словам, на строительство здания ушло более 15 млн рублей. Сейчас в нем располагаются автосервис, магазин автозапчастей, в скором времени собирались открыть кафе. Всего хозяин насчитал пять арендаторов. Никто из них к сносу здания готов не был. Меркулов негодовал, бушевал и утверждал, что ему дали мало времени на вывоз своего имущества. На что городские власти отвечали: суд признал строение незаконным еще в феврале 2014 г., так что времени было, хоть отбавляй.

«В 2013 г. наши сотрудники установили, что ведется незаконное строительство здания на этом месте, хотя разрешительной документации у этих людей не было, — попытался восстановить цепочку событий заместитель руководителя управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Владислав Захожев. — В 2014 году Кировский районный суд признал постройку самовольной и предложил хозяевам снести его самим. Они этого не сделали, и в 2015 году администрация Самары вновь обратилась в суд, после чего департаменту градостроительства предоставили право сделать все самим, после чего взыскать расходы солидарно с трех владельцев строения».

Власти объявили конкурс на выполнение работ, который выиграло ООО «Аренда строительной техники», с которым 2 апреля 2018 г. заключили муниципальный контракт.

По словам Захожева, после этого Виталию Меркулову под роспись отдали уведомление о том, что 17 апреля здание на пр. Карла Маркса будут сносить.

Все работы, согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить за 30 дней, за это получит около 700 тыс. рублей.

«В первую очередь придется поработать вручную, разобрав то, что можно снять аккуратно, после этого уже заедет тяжелая техника, которая начнет валить здание, — объяснил план директор ООО “Аренда строительной техники” Армен Наибян. — Потом мы вывезем мусор на лицензированный полигон, который занимается утилизацией отходов. Яму, которая останется после сноса здания, засыпем».

Строить что-либо на этом месте, по словам чиновников, в ближайшее время ничего не планируют. Первоочередная задача — снести самострой.

Впрочем, сделать что-либо 17 апреля не удалось. Собственник здания и арендаторы включили режим «ничего не знаю», а члены комиссии ничего не смогли с этим поделать. И это притом, что в комиссию вошли властные структуры: администрация, департамент, судебные приставы и полиция.

И даже когда в одном из кабинетов обнаружили склад непонятных вещей, среди которых обнаружились регистрационные номера для автомобилей, участковый лишь пообещал позвонить в ГИБДД.

В то время, как собственники встали грудью на защиту своего имущества, подрядчик не особенно торопился начать работы: несмотря на заявления о том, что здание незаконное, а потому отключено от водоснабжения и электричества, все блага цивилизации на самом деле там были в наличии.

Более того, буквально за полчаса до приезда членов комиссии на место автомойка исправно функционировала и обслуживала машины.

Последним гвоздем, забитым в гроб этой затеи, стали емкости с отработанным маслом. Они уложены прямо под зданием в ближайший овраг. Разумеется, собственник не успел их вывезти, как и все остальное, о чем честно всех предупредил: «Так-то они лежат, и ничего им не будет, но начнете сносить здание, и малейшая искра приведет к взрыву. А тут жилые дома рядом. Вы же не хотите беды?».