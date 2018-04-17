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17:24 (мск), источник: РИА Крым

Росгвардия Крыма взяла под охрану новый терминал в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Росгвардия Крыма обеспечивает охрану общественного порядка нового терминала аэропорта «Симферополь». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Новый аэровокзальный комплекс в Симферополе начал работать 16 апреля — утром в понедельник «Крымская волна» приняла первых пассажиров.

«Безопасность пассажиров и сотрудников на территории этого современного и комфортабельного аэровокзального комплекса обеспечивают, в том числе, и сотрудники вневедомственной охраны Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Крыму и Севастополю. Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах на территории комплекса аэропорта», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполняют задачи по обеспечению безопасности в группе быстрого реагирования и в составе автопатруля.

Всего в Крыму под охраной Росгвардии находится 17 государственных объектов, ряд из которых являются объектами федерального значения Российской Федерации.

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