Росгвардия Крыма взяла под охрану новый терминал в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Росгвардия Крыма обеспечивает охрану общественного порядка нового терминала аэропорта «Симферополь». Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Росгвардия Крыма обеспечивает охрану общественного порядка нового терминала аэропорта «Симферополь». Об этом сообщили в
Новый аэровокзальный комплекс в Симферополе начал работать 16 апреля — утром в понедельник «Крымская волна» приняла первых пассажиров.
«Безопасность пассажиров и сотрудников на территории этого современного и комфортабельного аэровокзального комплекса обеспечивают, в том числе, и сотрудники вневедомственной охраны Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Крыму и Севастополю. Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах на территории комплекса аэропорта», — рассказали в
Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполняют задачи по обеспечению безопасности в группе быстрого реагирования и в составе автопатруля.
Всего в Крыму под охраной Росгвардии находится 17 государственных объектов, ряд из которых являются объектами федерального значения Российской Федерации.