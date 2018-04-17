Росгвардия Крыма взяла под охрану новый терминал в Симферополе

«Безопасность пассажиров и сотрудников на территории этого современного и комфортабельного аэровокзального комплекса обеспечивают, в том числе, и сотрудники вневедомственной охраны Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Крыму и Севастополю. Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах на территории комплекса аэропорта», — рассказали в пресс-службе.