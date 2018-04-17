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18:23 (мск), источник: Pro Город Самара

Новокуйбышевск на неделю станет добрее

В пятницу, 20 апреля, в Новокуйбышевске стартует Всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2018», посвященная Году добровольчества в России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: AP 2018

Торжественная церемония открытия состоится в 14:00 на пешеходной зоне улицы Миронова. В этот день в Новокуйбышевске пройдут акция «Чистый город», участники которой очистят от мусора и листвы бульвар Миронова, прилегающие памятники и покрасят бордюры, а также акция «Белая лилия». В рамках последней будет проведена ликвидация вандальных надписей с фасадов зданий.

В течение всей недели добра, которая продлится до 27 апреля, будут проводится самые различные мероприятия. К примеру, сборы макулатуры, использованных батареек, пластиковых крышек, средств гигиены, детской одежды и др. Кроме того, каждый день акции будет иметь свою тематику. 21 апреля — День безопасности, 22 апреля — День благотворительности, 23 апреля — День здоровья, 24 апреля — День ветерана, 25 апреля — День живой природы, 26 апреля — День земли.

Итоги «Весенней недели добра» подведут 27 апреля в МК «Русь». Лучшим добровольцам вручат благодарственные письма.

«Если ваши сердца уже согреты весной, и вы готовы творить добро, то самое время это сделать! Приглашаю всех принять участие в акции», — написал мэр Новокуйбышевска Сергей Марков в своем Твиттере.

Подробнее об акции можно узнать тут.

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