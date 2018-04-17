Первые нижегородские призывники убыли на службу в Росгвардию

Первая отправка нижегородцев к месту несения военной службы в рамках призывной кампании «Весна — 2018» состоялась 17 апреля. Об этом сообщает областной военкомат.

Первые 40 призывников направлены в части Национальной гвардии РФ. Среди них — 15 призывников из Нижнего Новгорода, а также представители более чем 10 районов области.