Табун лошадей разгуливал по улицам Кокшетау

На кадрах видно, как табун разгуливает, как по полю, посреди дорог, вытесняя прохожих и авто. Кони ищут пропитание.

К слову, в комментариях местные жители отметили, что это не единичный случай. По их словам, такую картину они наблюдают чуть ли не каждый день в разных районах города.