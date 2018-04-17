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18:14 (мск), источник: Nur.kz

Табун лошадей разгуливал по улицам Кокшетау

В Кокшетау на глазах у десятков местных жителей гуляет табун лошадей, передает NUR.KZ.

Видео с разгуливающими лошадьми появилось в паблике kokshevideogram в Instagram.

На кадрах видно, как табун разгуливает, как по полю, посреди дорог, вытесняя прохожих и авто. Кони ищут пропитание.

К слову, в комментариях местные жители отметили, что это не единичный случай. По их словам, такую картину они наблюдают чуть ли не каждый день в разных районах города.

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