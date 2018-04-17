Табун лошадей разгуливал по улицам Кокшетау
В Кокшетау на глазах у десятков местных жителей гуляет табун лошадей, передает NUR.KZ.
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В Кокшетау на глазах у десятков местных жителей гуляет табун лошадей, передает NUR.KZ.
Видео с разгуливающими лошадьми появилось в паблике kokshevideogram в Instagram.
На кадрах видно, как табун разгуливает, как по полю, посреди дорог, вытесняя прохожих и авто. Кони ищут пропитание.
К слову, в комментариях местные жители отметили, что это не единичный случай. По их словам, такую картину они наблюдают чуть ли не каждый день в разных районах города.