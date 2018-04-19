До мурашек: 12 заброшенных мест на Земле, от которых захватывает дух
На нашей планете существует множество мест, навсегда оставленных человеком.
На нашей планете существует множество мест, навсегда оставленных человеком.
Когда смотришь на них, по коже бегут мурашки, а ощущения от увиденного находятся на стыке неподдельного интереса и тихого ужаса.
Playboy собрал подборку из самых таинственных мест, которые притягивают к себе внимание. Заросшие дикой растительностью парки аттракционов или полностью покинутые
Японский парк аттракционов Нара Дримлэнд был построен в 1961 году под впечатлением от калифорнийского Диснейленда. Однако в 2006 году он был закрыт
Затопленная церковь Граун находится в Южном Тироле на искусственном озере Решен. Церковь была возведена в XIV веке, но к XX веку на ее месте решили построить ГЭС, чтобы обеспечить электричеством близлежащий город. Озеро Решен затопило 163 дома и 522 гектара сельскохозяйственных угодий. Уцелеть смогла только церковь, возвышающаяся посреди водоема.
Однако город начал постепенно приходить в упадок после того, как запасы драгоценного минерала стали иссякать. К тому же на жителях сказывались не совсем благоприятные климатические и природные условия. Последним гвоздем в крышке гроба Колманскопа стало открытие неподалеку нового района, богатого алмазами. В погоне за очередным источником драгоценностей местные жители стали покидать город, оставляя его наедине с пустыней.
Театр Орфеум в
Замок шотландского торговца боеприпасами Франка Баннермана находится на острове Полепел в городе Ньюбург. Владелец замка купил остров в 1900 году в качестве места для складирования своих боеприпасов. В 1920 году произошел взрыв 200 тонн снарядов и пороха, что разрушило часть комплекса. Так, на протяжении последующих лет замок Баннермана медленно стал увядать и рассыпаться. Сегодня на его руины приезжают посмотреть туристы, добираясь до маленького острова на катере или байдарке.
Бузлуджа — это вершина Балканских гор высотой 1441 метр и по совместительству призрак коммунизма. Во времена Советского Союза на Бузлудже часто проводились культмассовые мероприятия с посвящением в пионеры, празднованиями достижений социалистической партии Болгарии и подобными сходками. После распада социализма в 1989 году Бузлуджу полностью разграбили и забыли.
Станция была возвели в 1913 году в Детройте и была самой высокой в мире на момент строительства. В 1988 году с вокзала ушел последний поезд и здание стало заброшенным.
В 1939 году его построили японские инженеры, и на протяжении многих лет он использовался российскими и японскими военными. Однако в 2006 году военные вывезли две изотопные установки, питавшие маяк. С тех пор он стоит разграбленный и забытый временем.
Или как ее еще называют «Башня-призрак», является заброшенным небоскребом, окутанным тайной. Роскошный высотный дом посреди Бангкока возводился в 1990-х годах, однако его строительство резко прекратилось в 1997 году во время азиатского финансового кризиса. С тех пор оно не функционирует, а служит лишь достопримечательностью для любителей индустриального туризма.
В гостинице Рюген 105 этажей, и у нее странная треугольная форма, которая зловеще возвышается над Пхеньяном. Здание начали строить в 1989 году, а не его территории должны были располагаться комфортабельные зоны отдыха, казино и ночные клубы. В 2016 году появились данные о том, что гостиница была достроена, но не введена в эксплуатацию.
«Зенит» является недостроенным 22-х этажным небоскребом на станции метро
После того, как строители уехали из здания, вандалы начали разрушать комплекс снаружи и изнутри. Недавно градостроительная комиссия Москвы заявила о том, что планирует реконструировать здание к 2021 году.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел радиоактивный выброс в 10 раз превышающий бомбу, сброшенную на Хиросиму. Порядка 350 тысяч человек покинули свои дома в максимально короткие сроки.
С того времени город как будто застыл. Однако многие любители экстремального туризма считают Припять одним из самых интересных мест и совершают ежегодные паломничества в