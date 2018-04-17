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18:04 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о дождях и порывистом ветре в Москве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Сильный дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 756 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters
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По прогнозу синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 17.04 до 21:00 18.04 ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7−21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/сек.
ГУ МЧС

В МЧС напомнили о необходимости быть осторожными и аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в ближайшие двое суток в Москве ожидаются сильные дожди. С вечера вторника до вечера четверга в столице может выпасть порядка 16 мм дождей, что составляет около 36% апрельской нормы.

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