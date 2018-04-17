МЧС предупредило о дождях и порывистом ветре в Москве

По прогнозу синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 17.04 до 21:00 18.04 ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7−21 мм, при грозе возможны порывы ветра до 15 м/сек.

В МЧС напомнили о необходимости быть осторожными и аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в ближайшие двое суток в Москве ожидаются сильные дожди. С вечера вторника до вечера четверга в столице может выпасть порядка 16 мм дождей, что составляет около 36% апрельской нормы.