В «Библионочь» в Воронеже пройдут литературные мастер-классы и распродажи книг
К акции присоединятся библиотеки и книжные магазины города.
К акции присоединятся библиотеки и книжные магазины города.
Воронеж присоединится к всероссийской акции «Библионочь» в пятницу и субботу, 20 и 21 апреля. В городских библиотеках пройдут квесты, викторины и тематические вечеринки, а книжные магазины установят скидки на книги.
В Областной детской библиотеке (улица Театральная, 19) «Библионочь» для самых маленьких читателей продлится с 17:00 до 19:00 пятницы, 20 апреля. Гостей акции ждут представление по мотивам русских народных сказок,
В библиотеке имени Андрея Платонова (улица Чайковского, 3) «Библионочь» пройдет с 19:00 до 23:00. Посетители акции смогут написать письмо тургеневской девушке, побывать за кулисами театра кукол и поучаствовать в
В библиотеке № 17 (улица Переверткина, 29) с 17:00 до 19:00 пройдут «Библиосумерки». Гостей ждут театральный квест и
Читатели библиотеки имени Маршака (улица Молодогвардейцев, 7) в «Библионочь» примут участие в
В библиотеке имени Корольковой (улица Цимлянская, 6) в 18:00 начнется тематическая вечеринка. Читателям предложили прийти на нее в костюмах популярных литературных героев — Мэри Поппинс, Гарри Поттера, персонажей «Волшебника Изумрудного города» и других.
В библиотеке № 30 (улица Иркутская, 15а) «Библиосумерки» будут посвящены сказке Алексея Толстого «Золотой ключик». С 16:00 до 21:00 посетители будут разгадывать головоломки по сказочным сюжетам и смогут сфотографироваться в тематической фотозоне.
Узнать больше подробностей о «Библионочи» в воронежских библиотеках можно в группе в соцсети.
В Никитинской библиотеке (площадь Ленина, 2) акция развернется с 18:00 до 21:00 субботы, 21 апреля. Читатели смогут поучаствовать в
Книжный клуб «Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а) в честь акции установит скидку на книги в 15%. Скидка будет действовать один день — 21 апреля. В сети книжных магазинов «Амиталь» скидка на книги составит 30% и будет действовать два дня — 20 и 21 апреля. Также в магазинах сети пройдут литературные чтения,