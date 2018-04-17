В «Библионочь» в Воронеже пройдут литературные мастер-классы и распродажи книг

Воронеж присоединится к всероссийской акции «Библионочь» в пятницу и субботу, 20 и 21 апреля. В городских библиотеках пройдут квесты, викторины и тематические вечеринки, а книжные магазины установят скидки на книги.

В Областной детской библиотеке (улица Театральная, 19) «Библионочь» для самых маленьких читателей продлится с 17:00 до 19:00 пятницы, 20 апреля. Гостей акции ждут представление по мотивам русских народных сказок, мастер-класс по работе с цветным песком и квест по миру книг о Гарри Поттере. Подробности можно уточнить по телефону 255 62 24.

В библиотеке имени Андрея Платонова (улица Чайковского, 3) «Библионочь» пройдет с 19:00 до 23:00. Посетители акции смогут написать письмо тургеневской девушке, побывать за кулисами театра кукол и поучаствовать в мастер-классе по написанию японских иероглифов.

В библиотеке № 17 (улица Переверткина, 29) с 17:00 до 19:00 пройдут «Библиосумерки». Гостей ждут театральный квест и мастер-класс по изготовлению кукол.

Читатели библиотеки имени Маршака (улица Молодогвардейцев, 7) в «Библионочь» примут участие в играх-бродилках с поиском литературных артефактов. Акция продлится с 18:00 до 22:00.

В библиотеке имени Корольковой (улица Цимлянская, 6) в 18:00 начнется тематическая вечеринка. Читателям предложили прийти на нее в костюмах популярных литературных героев — Мэри Поппинс, Гарри Поттера, персонажей «Волшебника Изумрудного города» и других.

В библиотеке № 30 (улица Иркутская, 15а) «Библиосумерки» будут посвящены сказке Алексея Толстого «Золотой ключик». С 16:00 до 21:00 посетители будут разгадывать головоломки по сказочным сюжетам и смогут сфотографироваться в тематической фотозоне.

Узнать больше подробностей о «Библионочи» в воронежских библиотеках можно в группе в соцсети.

В Никитинской библиотеке (площадь Ленина, 2) акция развернется с 18:00 до 21:00 субботы, 21 апреля. Читатели смогут поучаствовать в арт-программах, литературных викторинах и конкурсах, посмотреть театрализованные шоу и посетить мастер-классы по изготовлению книжных закладок. Подробное расписание акции доступно на сайте библиотеки.