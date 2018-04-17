В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим

Источник: AP 2018

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима на граждан могут наложить штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах граждан могут оштрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц- от 20 до 40 тыс. руб., юридических лиц — от 250 до 500 тыс. руб.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточнои принимает звонки по телефону: (846) 231−00−63.