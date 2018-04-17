КДК не стал отменять желтую карточку нападающему ФК «Краснодар» Смолову

«В протоколе матча указано: 34-я минута, предупреждение, Федор Смолов, симуляция. То есть арбитр матча показал желтую за симуляцию. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением. Путать двух игроков — Смолова и Хагуша — нельзя. Речь идет не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а об ошибочной квалификации действий игроков. Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену желтой карточки, тогда мы вернемся к этому вопросу перед началом следующего сезона», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».