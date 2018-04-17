Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и пошли против Лондона
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Бывшая девушка Димы Билана беременна
Падение курса: эксперты дали ценный совет россиянам
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Охота на глубине: как подлодки РФ гоняли британские возле Сирии
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:01 (мск), источник: Кубань 24

КДК не стал отменять желтую карточку нападающему ФК «Краснодар» Смолову

В связи с перебором желтых карточек форвард пропустит следующий матч, в котором горожане сыграют против ЦСКА.

О решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил его глава Артур Григорьянц.

«В протоколе матча указано: 34-я минута, предупреждение, Федор Смолов, симуляция. То есть арбитр матча показал желтую за симуляцию. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением. Путать двух игроков — Смолова и Хагуша — нельзя. Речь идет не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а об ошибочной квалификации действий игроков. Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену желтой карточки, тогда мы вернемся к этому вопросу перед началом следующего сезона», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил тульский «Арсенал». На 34-й минуте матча Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА.

Смолов раскритиковал судейство матча с «Арсеналом».

Все новости региона
 Какие культурные события ждут туристов летом на Кубани
Краснодарский эксперт объяснил, как опознать ядовитых змей
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Море разрушает дома в Норфолке (видео)
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Аист каждый год возвращается к подруге, которая не может летать
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь