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18:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем в четырех селах нашли пять опасных свалок

Чиновников за это оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры Репьевского района обнаружили, что администрации сел Репьевка, Россошки, Истобино, Новосолдатка смотрели сквозь пальцы на то, что на их территориях образовались пять стихийных свалок. Чиновники трех из этих администраций не организовали сбор отработанных ртутьсодержащих ламп.

Прокурор района внес представления главам сел об устранении нарушений закона и привлечении виновников к дисциплинарной ответственности.

Кроме того сотрудники прокуратуры выяснили, что работники ООО РУК «Репьевская», обслуживающие село Репьевка, на необорудованном земельном участке в течение 2018 года складировали твердые отходы производства и потребления, отнесенных к IV классу опасности.

В нескольких хозяйствах района обнаружили нарушения природоохранного законодательства, в частности, ненадлежащее хранение отходов 1 и 2 классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторных батарей).

Прокуратура возбудила в отношении руководителей Репьевского подразделения ООО «Региондорсервис», филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в селе Репьевка, ООО РУК «Репьевская» и индивидуального предпринимателя Мельникова А. П. дела об административных правонарушениях. Все по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

— По результатам их рассмотрения департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области виновные должностные лица оштрафованы на общую сумму 100 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Репьевского района.

Напомним, на прошлой неделе в Верхнемамонском районе прокуратуры потребовала ликвидировать стихийную свалку площадью 7,3 гектара, опасную для здоровья людей.

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