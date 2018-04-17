Дряхлое войско. Россияне мечтают победить старость, но у них нет шансов

В борьбе за молодость.

Маргарите Савиновой — слегка за сорок. Полгода назад, прочитав статью о биохакерах из Кремниевой долины, объявивших личную войну старению, она тоже решила действовать.

— Несколько дней собирала информацию, списалась с группами, занимающимися борьбой со старостью, составила личный план работы, — рассказывает Маргарита. — Я решила, что продлить молодость — это вполне реально. Главное — не лениться.

Для начала Маргарита, по совету опытных биохакеров, прошла полное (и дорогое) обследование организма: анализы крови на разные гормоны, УЗИ, расчет соотношения жировой и мышечной ткани, определение в организме количества антиоксидантов, тяжелых металлов, микроэлементов и пр.

— Все эти параметры необходимы, чтобы определить настоящий биологический возраст, — говорит Маргарита. — У нас в организме есть биомаркеры, по которым можно говорить о степени износа того или иного органа.

С некоторой гордостью Савинова делится результатами диагностики своего организма: ее фактический возраст на десять лет меньше паспортного. Хотя ни подтвердить, ни опровергнуть эти результаты нельзя — Маргарита поверила проверяющим на слово. Как она говорит, для нее сегодня приоритетная задача — поддерживать разницу. Для этого она дважды в неделю занимается ходьбой на беговой дорожке в спортзале, раз в неделю голодает. И по совету опытных коллег подкармливает организм полезными (и дорогими) веществами. В общей сложности утром за завтраком и вечером она принимает целую горсть разноцветных пилюль.

— Это все абсолютно безобидные антиоксиданты, ноотропы для стимуляции работы головного мозга, разные биодобавки, — бодро перечисляет Маргарита. — Всего около 20 наименований. Я просто посмотрела, что другие употребляют, и составила для себя список нужных.

Кроме обычных витаминов в списке Маргариты значатся и несколько аптечных препаратов: гормоны, «улучшающие сон», антидепрессанты, а также средство, которое обычно назначают больным сахарным диабетом. Биохакеры уверены, что это лекарство — мощный геропротектор (препарат, тормозящий старость — прим. «Ленты.ру»). Но поскольку стоит копейки, фармацевтическая мафия скрывает от общественности эти ценные сведения.

Слово «биохакинг» у нас в стране популяризировалось не так давно. В конце прошлого года вышел перевод колонки российского предпринимателя Сергея Фаге, успешно обосновавшегося в Кремниевой долине: «Мне 32 года, и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг». В ней бизнесмен рассказывает о том, как изучение показателей своего организма и контроль над ними помогают ему стать здоровее и счастливее. А также о цели: жить как минимум до 120 лет.

Многочисленные группы поклонников антиэйдж-медицины (антивозрастной) в России появились больше десяти лет назад. По идее, это те же биохакеры. От сторонников ЗОЖ (здоровый образ жизни), известных еще с советских времен, биохакеры отличаются главным образом «продвинутостью» и «научным подходом». На все вопросы — можно ли пить кофе, употреблять алкоголь, бегать по утрам — биохакеры обычно отвечают: надо смотреть по личным биомаркерам, потому как люди разные, что хорошо для одного — другому противопоказано. Все биохакеры утверждают, что регулярно мониторят PubMed — базу, куда стекаются все сведения о мировых научных исследованиях в медицине. И если к ЗОЖ раньше приходили ближе к пенсии, то средний возраст биохакеров — слегка за 30.

— Это молодые люди, как правило, без медицинского и даже естественнонаучного образования, менеджеры, юристы, — в голосе главного врача Научно-медицинского геронтологического центра, невролога и гериатра Валерия Новоселова чувствуется ирония. — Они читают научные статьи и на их основании делают выводы о том, что может быть полезно, что замедляет старение. И самостоятельно назначают себе эти вещества. Но практически все описанные эксперименты проводились на мышах и плодовых мушках, а на человеке действие этих препаратов может быть другим, прямо противоположным. Это неоднократно доказано. И, как правило, в научных статьях рядом с одним положительным мнением — несколько других. Но в основном берется только то заключение, которое выгодно. Все остальное игнорируется. А это называется искажением действительности.

Однако Новоселов возмущается не тем, что биохакеры «горстями глотают таблетки», а тем, что призывают других следовать их примеру. Причем бывают убедительны.

— Приходит пациент, говоришь ему: у вас заболевание, — продолжает Новоселов. — «Нет, — отвечает, — у меня старение». И самое главное, в последнее время это активно коммерциализируется.

Борцы со старением собирают большие залы сторонников, где рассказывают, что старость надвигается, никто ее не лечит. Один из участников такой лекции поделился с «Лентой.ру» впечатлением о том, что по форме эти встречи напомнили ему движение гербалайфщиков 90-х. Чаще всего присутствие на лекции платное: 1−1,5 тысячи рублей.

— Мы стареем! Мы все умрем! — начинает ведущий.

— Ох! — ужасается зал.

— Надо срочно что-то делать! Надо искать лекарство от старости, — подсказывает выход оратор. — Именно старение — враг человечества, а вовсе не перенаселение Земли, не изменение климата и даже не терроризм.

— Да! — кричит зал.

А дальше следует объяснение: сейчас группы научных энтузиастов испытывают на себе новые схемы терапии против старости, и лет через 30−40 свой возраст можно будет контролировать. Под завязку — призыв жертвовать на научные исследования продления активной жизни. То есть на поиск таблеток от старости.

Услуги по лечению старения дорогие. Вернее, они уже сегодня разные, то есть рассчитаны практически на любой кошелек. Тот же месячный набор геропротекторов и витаминов может обойтись и в 500, и в несколько десятков тысяч рублей. Во многих диагностических лабораториях сейчас созданы наборы анализов для определения биологических маркеров старения. Сумма — от 3 до 40 тысяч рублей за комплекс. По умолчанию подразумевается, что чем больше «комплексов» взял — тем качественнее диагностирован. Затем услуги консультантов, которые смогут верно интерпретировать анализы. Правда, сопровождение врачей, разбирающихся в «антиэйдж-терапии» (как правило, это несколько специалистов: диетологи, иммунологи, терапевты, невропатологи и т. д. ), под силу состоятельным биохакерам. Большинство борцов со старостью руководствуются собственными представлениями об идеальных схемах и объемах приема молодящих таблеток. Если покопаться, в интернете можно найти специальные программы-интерпретаторы анализов.

— Люди, которые биохакингом занимаются, сотрудничают с молодежью, хотя в общем-то заявляют, что борются со старостью, — комментирует Новоселов. — Гериатры им говорят: так изучайте стариков, у них возраст-зависимые патологии. Это и есть модель, на которой можно ускорить изучение механизмов старения. Но им это не интересно.

Врач, научный сотрудник Российского клинического геронтологического центра Валентина Остапенко отмечает, что избыточный прием таблеток — одна из самых частых проблем гериатрии. Для этого есть даже специальный термин — полипрагмазия. Условно говоря, пациент принимает более пяти препаратов за раз, хотя клинически это не является необходимым.

— Бывает, что препараты несовместимы друг с другом, — поясняет доктор. — И необязательно таблетки выписал врач. Часто люди склонны покупать новое лекарство по совету соседа или увидев рекламу.

Иногда несовместимость бывает критичной, и вместо того чтобы преумножать здоровье — медикаменты его разрушают.

— Когда ко мне на прием приходят пациенты и начинают жаловаться на шаткость, дефицит равновесия при ходьбе, — продолжает Остапенко. — Первое, на что смотрю, — какие лекарства пьет человек.

По статистике, если человек принимает более трех препаратов одновременно, вероятность получить побочные эффекты повышается в десять раз. При совместном использовании десяти лекарственных препаратов побочка гарантирована практически всем. Биохакеры утверждают, что принимаемые препараты — вовсе не лекарства, а безобидные витамины, однако знать этого наверняка нельзя. Никто же не исследовал! Героин, который сегодня считается сильнейшим наркотиком, в начале XX века фармацевты рекламировали как эффективное средство от кашля и головной боли.

Для некоторых биохакинг уже закончился плохо. В конце июля 2017 года в своей московской квартире на Земляном Валу умер первый официальный советский миллионер Артем Тарасов. Предпринимателю было всего 67 лет. Незадолго до смерти он обещал всем рассказать о достигнутых успехах в борьбе с болезнями и старостью. Как рассказывали близкие, Тарасов сотрудничал с неким профессором, пропагандировавшим свой способ прожить до 200 лет. К традиционным врачам миллионер обращаться не любил, утверждая, что знает свой организм лучше, чем медики. Диагнозы ставил себе сам, а лечился с помощью интернета.

Медицинские биодемографы, научные сотрудники университета Чикаго (США) Леонид и Наталья Гавриловы в докладе на конференции в Москве «Общество всех возрастов» констатировали наличие двух подходов в популярных вопросах продления жизни: прагматичном и революционном. Сторонники первого считают, что нужно добавлять не «годы к жизни, а жизнь к годам» — то есть повышать качество жизни пожилых. Их противники — за революционные методы торможения старения. Прагматики объясняют, что сейчас максимально зафиксированная продолжительность жизни — 115 лет. Эта черта уже долгое время не меняется.

— Наши исследования подтверждают, что смертность столетних людей за последние 80 лет не изменилась, несмотря на значительное снижение смертности в более молодом возрасте, — считает Леонид Гаврилов. — Это означает, что традиционные подходы к снижению смертности могут плохо работать в предельно старших возрастах, и необходимы новые революционные подходы к продлению здоровой жизни.

Говоря простым языком, оба подхода могут мирно сосуществовать. По прогнозам демографов, в ближайшие 10−15 лет вряд ли удастся поставить новый рекорд долгожительства. Однако число людей, добравшихся до 100-летнего рубежа, может существенно увеличиться. Естественно, долгожителям (и их родственникам) хотелось бы встретить вековой юбилей в относительном здравии. И, в общем-то, все основания надеяться на это у них есть. По словам главного гериатра Минздрава, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, ученые сравнивали биологическое состояние представителей разных эпох. Выяснилось, что, например, сердечно-сосудистая система 40-летнего россиянина в 1920 году и 65-летнего из 2000 года практически идентичны. То есть благодаря технологиям человек уже сейчас стареет медленнее.

Есть шанс, что в долгосрочной перспективе биомедицина еще скажет свое слово. По прогнозам известного американского биогеронтолога Стивена Остада, к 2150 году максимальная продолжительность жизни приблизится к 150 годам.

По соточке.

Первое место в мире по числу долгожителей занимает Япония. В России количество людей, отметивших столетие, — всего 7 тысяч, в Японии — 64 тысячи. По информации главного гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, наши страны согласовали многолетний план сотрудничества. В соответствии с ним японцы будут передавать россиянам свой опыт долгой и качественной жизни. Первая русско-японская геронтологическая конференция уже состоялась в Москве. «Лента.ру» записала рецепты восточного долголетия.

Диета

Кэндзи Тоба, исполнительный директор Центра обучения и инноваций национального центра гериатрии и геронтологии:

— Сегодня наши ученые изучают, что влияет на долголетие и на качество жизни. После Второй мировой войны, с приходом американцев, в Японии начали есть больше мяса. И сразу выросла продолжительность жизни. Начали изучать и выяснили, что после 65 лет потребность в белке возрастает в полтора-два раза. Традиционная японская еда, которая считается одной из лучших в мире, людям старшего возраста не совсем подходит. Оптимально мы рекомендуем пожилым есть не менее двух-трех раз в неделю белое мясо и два-три раза — рыбу. Все это банальные вещи, но они имеют огромное значение.

Также рекомендуется не забывать о кисломолочных продуктах и молоке. Они позволяют поддерживать в организме нормальный уровень кальция. Одна из проблем пожилых — хрупкость и ломкость костей. Из-за переломов они могут превратиться в лежачих инвалидов.

Еще полвека назад в Японии фиксировалось повышенное потребление соли — в среднем 14 граммов на человека в сутки. Однако в некоторых провинциях человек мог съедать до 30−40 граммов в сутки. Соль влияет на сердечно-сосудистую систему, ее избыток ведет к высокому артериальному давлению, что служит причиной инсульта и инфаркта. Кроме того, повышается риск развития сахарного диабета.

В стране была запущена кампания по снижению потребления соли. Сейчас в среднем на человека приходится до 10 граммов в сутки. В России, кстати, солью злоупотребляют. Я замечал, что многие, взяв тарелку в руки, тут же тянутся к солонке, даже не попробовав предварительно еду. Это не очень хорошо.

Медицина

В 1972 году был принят закон об обязательном медицинском обследовании разных возрастов, включая всех граждан старше 65 лет. Это дало нам понимание причин смертности. В 1981 году на первом месте у нас был рак желудка, который развивался в том числе из-за любви японцев к обжигающе горячему рису и чаю. Когда начали рекомендовать не употреблять слишком горячую еду, смертность уменьшилась. В 2006 году был принят закон о борьбе с раком. Мы проводим обширные эндоскопические обследования, что позволяет выявить онкологию на ранних стадиях.

Спецпродукты

Сисидо Токасо, начальник отдела политики управления пищевой промышленности Минсельхоза Японии:

— У нас много продуктов питания, специально созданных для старшего возраста. Это помогает им как можно дольше сохранять качество жизни. С годами многим тяжело жевать, глотать, объем пищи уменьшается. Вместе с этим образуется недостаток питательных элементов. Мы разработали целый ассортимент продуктов для людей с нарушениями пищевого поведения (проблемы глотания). Например, субстанция, с помощью которой обычное блюдо можно превратить в желе (лучше усваивается и не вызывает аспирации).

Есть специальные напитки, восполняющие водный баланс. Их упаковка позволяет употреблять их даже в лежачем состоянии. Однако если все время есть продукты-муссы и желе, пища быстро перестанет приносить удовольствие. Поэтому мы используем специальную упаковку. Например, с виду продукт не отличишь от обычной жареной рыбы. Однако берешь ложку и понимаешь, что на самом деле это пюре. В магазинах и аптеках продаются более семи тысяч наименований продуктов для пожилых. Они градируются по степени мягкости. Есть специальные питательные смеси с набором необходимых витаминов и микроэлементов — они предназначены не только для пожилых, но и для спортсменов, беременных, детей-малоежек. Все это помогает улучшить качество еды.