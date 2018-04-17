Бесплатные шаттлы запустят в Нижнем по семи маршрутам во время ЧМ-2018

Бесплатные шаттлы для болельщиков и волонтеров организуют в Нижнем Новгороде во время чемпионата мира по футболу.



Как сообщает Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, шаттлы будут по семи маршрутам: S1 «Авторынок Московский» — Мещерский бульвар, S2 «Улица С. Акимова — улица К. Маркса», S3 «ТРЦ “Фантастика” — ст.м. Горьковская», S4 «Дворец спорта “Нагорный” — ст.м. Горьковская», S5 «Пл. Ленина — улица Добролюбова», S6 «Аэропорт — ст.м. Парк Культуры», S7 «ст.м. Бурнаковская — улица К. Маркса».



На все шаттлы будет нанесена символика ЧМ-2018 с указанием номера маршрута, конечных остановочных пунктов и пути следования. Интервалы движения шаттлов будут разделяться на три периода: нескольких часов до начала матча, во время матча, несколько часов после окончания матча.



Бесплатный проезд будет возможен при предъявлении специальной аккредитационной карты на все время проведения ЧМ-2018.



Кроме того, бесплатный проезд для болельщиков, волонтеров и граждан, обеспечивающих работу спортивных и культурно-массовых мероприятий, будет установлен на следующих автобусных маршрутах: №№ 1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90; троллейбусах №№ 9, 13, 17, 26, 31, трамвае № 2.

