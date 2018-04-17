Генпрокуратура обвинила Роскомнадзор в несвоевременной блокировке экстремистских сайтов

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера. Не всегда надлежащим образом блокировался доступ к “зеркалам сайтов”, указанным в требованиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — приводит «Интерфакс» выдержку из доклада.

Кроме того, Генпрокуратура нашла нарушения и в работе Министерства юстиции.

«Выявлены упущения при реализации функции контроля за деятельностью некоммерческих организаций и религиозных объединений, а также ведении федерального списка экстремистских материалов со стороны Минюста», — рассказал господин Чайка.

Руководителям обоих ведомств были внесены представления, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. О каких именно чиновниках идет речь, в Генпрокуратуре не уточнили.