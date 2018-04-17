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19:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Генпрокуратура обвинила Роскомнадзор в несвоевременной блокировке экстремистских сайтов

Генпрокуратура России в 2017 году выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету федерации. В частности, надзорное ведомство выяснило, что служба несвоевременно блокирует ресурсы с экстремистской информацией.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера. Не всегда надлежащим образом блокировался доступ к “зеркалам сайтов”, указанным в требованиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — приводит «Интерфакс» выдержку из доклада.

Кроме того, Генпрокуратура нашла нарушения и в работе Министерства юстиции.

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«Выявлены упущения при реализации функции контроля за деятельностью некоммерческих организаций и религиозных объединений, а также ведении федерального списка экстремистских материалов со стороны Минюста», — рассказал господин Чайка.

Руководителям обоих ведомств были внесены представления, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. О каких именно чиновниках идет речь, в Генпрокуратуре не уточнили.

В июле прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр несколько сайтов, пропагандирующих идеи национальной и религиозной розни. Среди них — «Русский сектор», «Правый взгляд», «Спутник и погром» и другие ресурсы.

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