Мячи и стоны. Теннис стал самым сексуальным видом спорта, и дело не только в девушках

Теннис — один из старейших видов спорта. Бить по мячу ракеткой любили еще в раннее Новое время. Вот только ракетку надевали на ладонь и играли в помещениях, а французское название «же-де-пом» (игра ладонью) было куда популярнее английского «теннис». В современном виде игра появилась лишь в 1870-е годы в Англии под именем лаун-теннис (теннис на лужайках). Достопочтенные джентльмены и леди предавались модному развлечению в крикетных клубах и даже во время игры выглядели, как это подобало их положению в обществе и царившим в викторианскую эпоху нравам.

Теннисистов долгое время было невозможно отличить от игроков в крикет: те же фланелевые брюки и рубашка с длинным рукавом, дополненная в холодное время года свитером с классическим или V-образным вырезом. И никаких вольностей с цветом — только total-white. Но костюм теннисистов хотя бы не сковывал движения на корте, а вот девушкам было не до быстрых пробежек вдоль линии — первые теннисистки выходили на корт в шляпах, длинных платьях, иногда и с турнюром.

Подушечка под платье даже самым хрупким дамам придавала вид эдаких Дженнифер Лопес XIX века, но динамичности игры явно не способствовала. Теннисистки-любительницы порой выходили на корт в мехах — настоящая леди всегда должна быть на высоте. По мере того как спорт становился все более профессиональным, такие курьезы, конечно, ушли в прошлое, но укоротить длину юбок никто не сподобился. Первые победительницы турниров Большого шлема и олимпийские чемпионки по теннису вынуждены были сражаться за призы в одежде, больше подходящей для воскресных походов в церковь.

Все изменилось в 1922 году, когда Сюзанн Ленглен посмела появиться на корте в юбке, которая была лишь немного ниже колен. Любую другую могли и уничтожить критикой, но Сюзанн к тому времени была двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, бронзовым призером игр, многократной победительницей Уимблдона и открытого чемпионата Франции в разных разрядах. К тому же в короткой юбке Ленглен продолжила громить соперников, оставаясь на вершине любительского женского тенниса, что заставило даже самых возмущенных экспертов замолчать.

Причем Сюзанн не просто укоротила длину юбки, а обратилась к французскому дизайнеру Жану Пату, дабы тот разработал для нее элегантные, модные и при этом не сковывающие движения платья. Еще одной революцией, устроенной Ленглен, стал отказ от шляп в пользу налобных повязок. Но если короткие платья от известных дизайнеров быстро стали всеобщим трендом, то до триумфа повязки прошло еще полвека.

Человек и крокодил

Удивительно, но мужчинам пришлось ждать своего революционера куда дольше. Зато свою модную революцию теннисисты организовали без помощи кутюрье. В 1932 году англичанин Генри Банни Остин вышел на газон Уимблдонского корта в коротких шортах. В это же время по другую сторону Ла-Манша происходили не менее эпохальные для спорта изменения, автором которых был Жан Рене Лакост — один из представителей знаменитого квартета «четырех мушкетеров». Лакост и его товарищи Жан Боротра, Жак Брюнон и Анри Коше громили соперников в парных разрядах турниров Большого шлема и Олимпийских игр.

Рене умел побеждать и прекрасно выглядеть и в классическом теннисном костюме, однако в какой-то момент решил создать нечто более подходящее для спорта, но по-прежнему стильное. Лакост укоротил рукава, сократил количество пуговиц до минимума, но оставил воротник, который полагалось держать опущенным. Дебют новой рубашки на корте состоялся в 1926 году — Рене сыграл в ней на открытом чемпионате США. В финале Лакост сыграл против другого «мушкетера» Жана Боротра и уверенно победил в трех сетах.

Год спустя теннисист нанес на рукав изображение аллигатора, ведь именно так американская пресса называла Лакоста. Причиной появления прозвища стал спор между Рене и капитаном сборной Франции, пообещавшим Лакосту чемодан из кожи аллигатора за победу в открытом чемпионате США. Рене победил в одиночном разряде и в США, и во Франции. Причем в обоих случаях был обыгран Билл Тилден — настоящая икона теннисного стиля.

Большой Билл, в отличие от Рене, не пытался пускаться в радикальные эксперименты. Максимум, что мог позволить себе англичанин, — это подвернуть рукава рубашки до локтей и надеть свитер с цветной полоской вдоль выреза. Лакост же, понимая большой потенциал своего изобретения, в 1933 году зарегистрировал компанию La Société Chemise Lacoste — «Общество рубашек Лакост». С тех пор вплоть до 1970-х годов образ теннисиста на корте не менялся, лишь шорты становились то чуть длиннее, то чуть короче. А вот у девушек ни десятилетия не проходило без очередной революции.

Дьявол в деталях

Все довоенные годы теннисистки потихоньку продавливали изменения во внешнем виде. Одежда становилась более облегающей, длина юбки медленно, но верно сокращалась, на место шляп пришли визоры, рубашки с длинным рукавом и платья сменили майки. И все же настоящий прорыв произошел лишь в 40-е годы, и благодарить за него нужно Голливуд! Актриса Кэтрин Хепберн была известна своей любовью к спорту и приверженностью андрогинному стилю. Брючные костюмы, рубашки поло, мужские свитеры — Кэтрин по сути с нуля создала образ сильной и независимой женщины.

Мужского стиля Хепберн придерживалась и на корте, на который выходила каждое утро в свободные от съемок дни. Начала актриса с классических брюк и рубашек со свитерами, затем примерила поло от Lacoste, а затем начала экспериментировать сама. Если мужчины выходят на корт в шортах, почему этого не могут сделать женщины? Вот только шорты на Кэтрин были весьма короткими и облегающими — никогда еще теннисистки не выглядели столь сексуально.

Впрочем, в рамках соревнований на такие эксперименты теннисистки не пускались. Но и более скромных новшеств хватало для скандалов мирового масштаба. Гертруда Моран была для тенниса конца 1940-х — начала 1950-х годов тем же, чем Анна Курникова для конца 1990-х. Пресса называла Гертруду не иначе как «прекрасная Гасси», а фотографы старались сделать как можно более сексуальный снимок теннисистки. На Уимблдонском турнире в 1949 году у них было особенно много работы — каждый старался поймать в объектив кружевное белье Гертруды.

Вообще-то Моран всего лишь решила шокировать публику яркими цветами платья. Теннисный дресс-код требовал выступать исключительно в белом, но Гасси хотела сделать юбку и рукава трех разных цветов. Естественно, распорядитель турнира и по совместительству модельер Тед Тинлинг забраковал идею и вместо этого предложил теннисистке максимально укоротить юбку, надев под нее кружевное белье.

Фотографы буквально ложились на корт, чтобы сделать снимок погорячее, журналисты соревновались в эпитетах, зрители закрывали детям глаза, а в британском парламенте вечером после первого появления Гасси на корте разгорелись дискуссии о допустимости такого костюма на самом престижном турнире страны. Моран обвинили в том, что она принесла в теннис «вульгарность и разврат», и уже на следующий матч она вынуждена была выйти в шортах. Тинлинга же и вовсе ждало увольнение после 23 лет работы и запрет появляться на турнире даже в качестве зрителя, действовавший 33 года.

Коротко и ярко

Тем не менее юбки выше колена стали обычным делом. В тренде были короткие плиссированные юбки, которые часто сочетали с кардиганами. В 1960-е годы мини-юбки захватили улицы, а на кортах длинные юбки окончательно ушли в историю. Постепенно смягчался и total-white дресс-код. Даже на Уимблдоне требовалось появляться в «преимущественно белой одежде». Недовольство засильем белого цвета высказывали и зрители, которым было трудно различать спортсменов на корте. В итоге под давлением телекомпаний, устраивавших трансляции матчей, сдались почти все крупные турниры, и в 1970-е годы в теннис пришел цвет.

Правда, теннисисты по привычке предпочитали пастельные тона. Так, Мартина Навратилова выбрала для Уимблдона 1977 года рубашку, украшенную изображением нежно-розовых цветов. Сильнейшие теннисисты эпохи Джон Макинрой и Бьорн Борг ввели в мужскую теннисную моду налобные повязки ярких цветов, а также поло с цветными полосками на груди и рукавах. Свое влияние на теннисную моду оказала и эпоха диско с ее широкими воротниками и глубокими вырезами на мужских рубашках.

Зато с наступлением в конце 1960-х годов Открытой эры, когда теннисисты-профессионалы получили право выступать во всех турнирах, приходом тенниса на телевидение и стремительным ростом его популярности, корты превратились в настоящую арену борьбы брендов спортивной одежды. Так, легендарные матчи Борга и Макинроя стали еще и противостоянием Fila и Sergio Tacchini.

Человек, который изменил все

Теннисисты еще долго могли бы осторожничать с внешним видом, если бы не Андре Агасси. Американский теннисист армянского происхождения откровенно наплевательски относился ко всем теннисным традициям. Началось все на открытом чемпионате США 1988 года, где 18-летний теннисист играл в джинсовых шортах. Год спустя он надел обрезанные джинсовые шорты поверх цветастых обтягивающих велошорт. Агасси отрастил длинные волосы, покрасил пряди, а цвета его поло, шорт и налобных повязок становились все ярче и кислотнее.

Андре также стал одним из первых теннисистов, игравших в пластиковых солнцезащитных очках. Имидж бунтаря был так важен для Агасси, что он три года подряд пропускал Уимблдон, будучи одним из лидеров мирового рейтинга. Помимо нелюбви к травяному покрытию теннисист объяснял это неприятием дресс-кода, все еще сохранявшегося на турнире. Как выяснилось, все только и ждали революционера вроде Андре. Вдохновленные примером американца теннисисты и теннисистки принялись соревноваться в яркости и эпатажности своих нарядов.

Кислотные и неоновые цвета, безумные принты и узоры, необычные кроссовки и очки — игрокам 1990-х не всегда хватало вкуса, зато смелости было предостаточно. Ответом на это буйство красок стало ужесточение дресс-кода на Уимблдонском турнире с «преимущественно белого» до «исключительно белого». Под запрет попали даже цветные полоски, которые вновь разрешили только в XXI веке, впрочем, ограничив их толщину одним сантиметром.

Причем строгие ограничения касались не только официальных матчей, но и тренировок. Так, Анна Курникова позволила себе явиться на разминку в черных шортах и была изгнана с корта. Россиянке пришлось позаимствовать шорты у своего тренера, предварительно срезав с них все лейблы: производителем оказался вовсе не Adidas, с которым у Анны был спонсорский контракт.

Кстати, с возрастом Агасси изменил имидж на куда более зрелый и консервативный: побрился наголо и начал отдавать предпочтение однотонной одежде.

Русская краса против черных пантер

Новые стандарты стиля и элегантности в женском теннисе задали сестры Уильямс и Мария Шарапова. Первой, кто превратил корт в аналог подиума, стала Винус Уильямс — старшая в этом трио. Американку не зря назвали в честь древнеримской богини красоты Венеры: внешнему виду она уделяла не меньше внимания, чем качеству игры. Винус практически никогда не выступала в шортах, отдавая предпочтение платьям. Причем на каждом крупном турнире старшая Уильямс выступала в новом. Леопардовый принт, глубокие декольте на спине, кружева и максимум прозрачности — Винус не раз эпатировала публику.

Со временем эстафетную палочку и в результатах, и в оригинальности внешнего вида у старшей сестры перехватила Серена. Младшая Уильямс не ограничивалась платьями и юбками. Ультракороткие шорты, голый живот с пирсингом, джинсовая юбка, кричащие цвета в стиле начала 90-х, тонкие полоски пастельных цветов из 70-х и плиссированные юбки а-ля 50-е — по «лукам» Серены можно писать энциклопедию. Неудивительно, что журнал Sports Illustrated уже много лет включает младшую Уильямс в топ-10 самых стильных спортсменов обоих полов в мире. Среди женщин в подобных рейтингах Серена в редких случаях опускается на второе место — сместить ее с вершины под силу только Марии Шараповой.

Если в спортивном плане Маша уже много лет не может ничего противопоставить Серене, то ее внешний вид на корте и за его пределами часто оказывается удачнее. Сестры Уильямс делали ставку на эпатаж, а Шарапова — воплощение элегантности. Никаких экзотических принтов, кислотных цветов или необычных материалов. Мария вернула в теннисную моду минимализм, однотонность и полоски. Иногда, впрочем, россиянка может позволить себе эксперименты вроде ставшего легендарным костюма для Уимблдона 2008 года: банальные шорты Маша дополнила напоминавшей смокинг майкой.

На фоне модной битвы в женском теннисе мужчины выглядят скромно. По сути, в XXI веке теннисисты продолжают использовать «луки» прошлого. Кто-то любит яркие цвета, кто-то пастельные, кто-то предпочитает ретро-образ с горизонтальными полосками. Едва ли не единственным завсегдатаем рейтингов самых стильных спортсменов является Роджер Федерер, но попадает в них швейцарец отнюдь не за внешний вид на корте. Главным же модником мужского тенниса для многих по-прежнему остается Андре Агасси.

И пусть в мужском теннисе по-прежнему сильнее удар и выше скорость мяча, а игра быстрее и динамичнее, влияние на массовую культуру женского тенниса сейчас неоспоримо выше. Теннисистки стали завсегдатаями модных показов, обложек глянцевых журналов, лицами часовых и fashion-брендов. Их личную жизнь обсуждают, на их стиль равняются, а их высказывания становятся предметом горячих обсуждений. И все это благодаря теннисной моде.