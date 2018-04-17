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20:51 (мск), источник: Sputnik

Эксперты ООН: в Узбекистане почти два миллиона человек недоедают

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад о ситуации в странах Центральной Азии. Среди главных рисков для региона названы неправильное питание, деградация почв, дефицит водных ресурсов и устаревшие подходы в сельском хозяйстве.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik, Антон Курилкин. Почти два миллиона узбекистанцев недоедают, а дефицит витамина А испытывает 53% детей и 38,4% взрослых, свидетельствуют данные доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В продовольственной проблеме Центральной Азии разбирался Sputnik Узбекистан.

Голод позади 

В Центральной Азии несколько миллионов людей недоедает или питается неправильно. Хуже всего ситуация в Таджикистане — недостаточно питается почти треть населения — или 2,6 миллиона человек. В Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане этот показатель гораздо ниже — от 5,5% до 6,4%, в абсолютных цифрах это 1,9 миллиона жителей, 400 тысяч и 300 тысяч человек соответственно.

Неполноценное питание граждан ложится тяжелым бременем на экономики этих стран — люди чаще болеют, хуже и меньше работают, а значит, и меньше зарабатывают.

Например, в Таджикистане у порядка 300 тысяч детей в возрасте до пяти наблюдается задержка роста из-за недостаточного питания — и в будущем им не удастся изменить ситуацию.

Другой проблемой остается ожирение. В Узбекистане этим недугом страдает 14,4% населения. Как считают эксперты ООН, подвержены заболеванию в основном обеспеченные люди, которые начинают больше зарабатывать и как следствие — тратить больше на еду, снижая физическую активность.

С другой стороны от избыточного веса страдают и бедные слои населения, которые экономят на качественных и полезных для здоровья продуктах — люди употребляют слишком много сахара и жирной пищи.

Кроме того жители стран Центральной Азии испытывают недостаток витаминов и минеральных веществ в еде — даже в относительно благополучном Казахстане как у значительной части детей, так и у взрослых дефицит витамина А.

В Узбекистане недостаток этого витамина зафиксирован у 38,4% взрослого населения республики. Авитаминоз в приводит к постепенному разрушению глазной оболочки и серьезным нарушениям зрения.

Однако, согласно выводам экспертов ООН, прогресс в гуманитарно-продовольственной сфере в последние десятилетия налицо. Так, если в 2005—2007 годах недоедало 12,4% узбекистанцев, то сейчас этот показатель составляет только 6,3%.

Факторы риска в будущем

Несмотря на успех в борьбе с голодом и недоеданием, в будущем ситуация в регионе может значительно ухудшиться из-за изменения социальных и природных условий.

Рост населения стран ЦА, который продолжится как минимум до середины столетия, и массовый переезд людей в города потребует увеличения объемов сельскохозяйственного производства. Причем, простым расширением полей и пастбищ проблему не решить — необходимо серьезно перестраивать всю структуру сельского хозяйства.

Уже сегодня в Туркменистане используется 94% водных запасов страны. В Узбекистане, который сильнее прочих страдает от недостатка гидроресурсов, объемы водопользования приблизились к 90%.

Через два года все страны регионы будут испытывать высокий или крайне высокий уровень «водного стресса» — нехватку воды приемлемого качества для питья и хозяйственных нужд.

Что произойдет к середине столетия, прогнозировать сложно, но по подсчетам экологов, глобальное потепление приведет к падению уровня рек в Центральной Азии на 40%.

Земли в регионе деградируют и становятся непригодными для выращивания растений и выпаса скота. В настоящее время более 20% населения Казахстана и Узбекистана живут на таких территориях.

За 9 лет, с 2000 по 2009 годы, страны региона потеряли из-за деградации почв 5,85 миллиардов долларов. Больше всех пострадал Казахстан — экономика страны недосчиталась 3,06 миллиардов. Узбекистан понес убытков на 830 тысяч долларов, а Таджикистан потерял меньше всех в регионе — полмиллиарда долларов.

Не стоит забывать и о природных катаклизмах, которые так же наносят экономический и экологический ущерб. За последние 27 лет в Центральной Азии произошло 123 стихийных бедствия, в результате которых пострадали 10,4 миллиона человек. Экономические потери составили 2,4 миллиарда долларов.

Рост населения вкупе с усугубляющимися дефицитом водных ресурсов, деградацией земель и частыми природными катаклизмами создают, по мнению экспертов, значительные проблемы для сельскохозяйственного производства в регионе. Для минимизации потерь необходимо начинать перестройку агропромышленного сектора, чтобы улучшить ситуацию с питанием и обеспечить приемлемый уровень жизни будущих поколений.

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