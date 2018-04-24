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16:36 (мск), источник: Популярная механика

Дождь по заказу: в Китае строят сеть по управлению погодой

Китай испытывает проблемы с недостатком воды, а потому в стране решили подойти к этому вопросу серьезно: выработать 10 миллиардов тонн дождевых осадков с помощью сети из десятков тысяч химических приспособлений.

Сеть дождетворителей будет расположена на Тибетском плато. Устройства, созданные Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, будут сжигать химическое топливо, выпуская в воздух йодид серебра. Тот будет конденсировать водяной пар, формируя облака, а тем самым дождь.

В Тибете уже остановлены сотни таких горелок, ведь именно Тибет является главный водным источником Янцзы, Меконга и других рек Китая и Азии. Только одно такое устройство может создать достаточно облаков и осадков, чтобы покрыть территорию в пять километров, согласно информации переданной South China Morning Post.

Китай надеется обеспечить дождь и снег на территории более 1,6 миллиона квадратных километров (что в три раза больше Испании). Горелки изначально были разработаны в рамках китайской военной программы для изменения погоды в оборонительных целях.

Некоторые исследователи ставят под вопрос безопасность такой дождевой системы: большие количества йодида серебра в воздухе могут потенциально негативно сказаться на здоровье людей на земле. Также искусственное формирование осадков на определенной территории может иметь непредсказуемые последствия для других районов, так как создание дождей в одном месте означает то, что вода забирается из воздуха в другом, там, где она должна была пролиться.

Тем не менее, реально последствий подобной сети пока никто предсказать не может, так как в подобном масштабе она никогда не создавалась. Сами же китайские исследователи до сих удивляются тому, насколько она эффективна. «Иногда снег начинает идти практически сразу после зажигания. Словно стоишь посредине волшебного шоу», — говорит один из китайских ученых, имя которого газета не разглашает.

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