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22:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Скандал: Яна Поплавская назвала ребенка Виторган игрушкой в руках пожилых родителей

Актриса уверена, что дети возрастных отцов очень страдают.

Источник: Комсомольская правда

После того, как семья Виторган объявила новость о том, что они снова стали родителями, по их признанию, они наслушались множество критики в свой адрес. И что это неразумное решение, и нужно думать о возрасте (Эммануила Виторгану 78 лет, его супруге 54). Даже сама Ирина Млодик — мама маленькой Этель призналась, что не ожидала, что негатива будет так много. А ведь ребенок буквально озарил их жизнь и они очень счастливы, что у них есть дочка. На днях в программе «Привет, Андрей!» они впервые показали лицо малышки, а когда отец демонстрировал любимый кулечек прессе, растрогался и расплакался. Увидев эту программу, например, актриса Яна Поплавская вдруг резко высказалась против позднего родительства.

«Я с большим уважением отношусь к Эммануилу и к Ире. Это их решение и их жизнь. Я бы не сделала этого. Самое страшное, когда ребёнок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: “Я ещё могу, я ещё в силе, видели? Я не старею, я ещё молод”. И ребёнок сначала для них игрушка, а потом он для них сиделка, когда родители болели, а им было всего по 15 лет. Маме, например, 65, а им хочется, естественно, болтаться, влюбляться, а с мамой нужно сидеть. Они могут что себе позволить? Нанять молодую няню? Но тогда это нянин ребёнок. К 60 — 70 годам человеческий организм угасает, и вопрос не в том, чтобы родить этого ребёнка, а поднять, болтать с ним, играть с ним, ездить на велосипеде, играть в футбол, потому что круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой», — заявила Яна.

Актриса также рассказала историю из ее детства. Поплавская уверена, что дети возрастных родителей зачастую страдают.

«Я знаю, как дети очень стесняются. Я училась в 30-й спецшколе, и я помню, как дразнили девчонку из параллельного класса и все время говорили: “Анька, вон за тобой бабушка пришла!”. А это было её мама. Нужно думать ни о себе, нужно думать о ребёнке — всему свое время, а если родителями под 60, и у них малыш… Господи, на кого же вы его обрекаете? Это же страшно. Родственникам? Да, конечно, заберут, но, слушайте, кому нужны наши дети? Только нам. Больше, чем мама и папа, малыша никто не будет любить», — рассказала она.

Ирина Млодик услышав это мнение исполнительницы роли «Красной шапочки» очень расстроилась и заявила: «УУУУ, понятно, больше никогда не пригласим. Кошмар!».

Напомним, что Ирина Млодик вместе с супругом очень давно мечтали о совместной ребенке, но не могли родить из-за проблем со здоровьем у первой. Лечение затянулось на 20 лет и как только врачи разрешили ей родить, она попыталась стать матерью. Млодик считает свое материнство чудом и надеется, что люди будут более понимающе относиться к чужому счастью.

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