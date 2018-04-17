Эксперты: массовая блокировка IP-адресов может привести к сбоям в рунете
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Массовая блокировка
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Массовая блокировка
«Массовая блокировка
В свою очередь руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia Сергей Кузнецов предполагает, что их блокировка может затронуть не только российскую часть интернета, но и программные обеспечения, используемые облачными сервисами. В частности, по его мнению, это может коснуться некоторых систем «умного дома», видеонаблюдения, программы для бекапов и других.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку