Эксперты: массовая блокировка IP-адресов может привести к сбоям в рунете

«Массовая блокировка IP-адресов может привести к сбоям в рунете. Уже сейчас мы можем наблюдать этот процесс воочию: недоступны некоторые онлайн-игры, порталы для разработчиков, сбои в работе отмечаются у мессенджеров, а также у онлайн-сервисов», — сказал руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павел Новиков.

Причина заключается в использовании сторонними сервисами IP-адресов хостингов Google и Amazon, блокировка которых производится на данном этапе, отмечает Новиков.

В свою очередь руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia Сергей Кузнецов предполагает, что их блокировка может затронуть не только российскую часть интернета, но и программные обеспечения, используемые облачными сервисами. В частности, по его мнению, это может коснуться некоторых систем «умного дома», видеонаблюдения, программы для бекапов и других.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку.