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20:20 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: массовая блокировка IP-адресов может привести к сбоям в рунете

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Массовая блокировка IP-адресов, проводимая Роскомнадзором, может негативно повлиять не только на работу рунета, но и на ПО, используемое облачными сервисами. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

«Массовая блокировка IP-адресов может привести к сбоям в рунете. Уже сейчас мы можем наблюдать этот процесс воочию: недоступны некоторые онлайн-игры, порталы для разработчиков, сбои в работе отмечаются у мессенджеров, а также у онлайн-сервисов», — сказал руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павел Новиков.

Причина заключается в использовании сторонними сервисами IP-адресов хостингов Google и Amazon, блокировка которых производится на данном этапе, отмечает Новиков.

В свою очередь руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia Сергей Кузнецов предполагает, что их блокировка может затронуть не только российскую часть интернета, но и программные обеспечения, используемые облачными сервисами. В частности, по его мнению, это может коснуться некоторых систем «умного дома», видеонаблюдения, программы для бекапов и других.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.

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