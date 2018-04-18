Двухъярусный мост в Калининграде будут закрывать по ночам до 10 июня
Двухъярусный мост будут закрывать по ночам до 10 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Двухъярусный мост будут закрывать по ночам до 10 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
КЖД планирует ограничивать движение транспорта ежедневно, чтобы провести работы по противокоррозийной защите и окраске металлоконструкций.
Проезд будут закрывать с 23:00 до 6:00.
Ремонт проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.