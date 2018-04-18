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11:55 (мск), источник: Калининград.Ru

Двухъярусный мост в Калининграде будут закрывать по ночам до 10 июня

Двухъярусный мост будут закрывать по ночам до 10 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

КЖД планирует ограничивать движение транспорта ежедневно, чтобы провести работы по противокоррозийной защите и окраске металлоконструкций.

Проезд будут закрывать с 23:00 до 6:00.

Ремонт проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

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