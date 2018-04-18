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17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Елена Исинбаева похвасталась своей кошкой

Самое большее количество лайков давно уже набирают не люди, а котики. Эти милые создания вызывают положительные эмоции и улыбки. Решилась на «пушистый» пост и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Волгоградка показала свою питомицу Милису и даже рассказала, как та играет с Евой.

«Наша киса — Милиса! Наша умница и красавица! Правда злопамятная, но очень ласковая, когда хочет! Любит детей и много от них терпит, но когда Ева её доведёт, из-за угла на дочь бросается и сбивает с ног. Вот такая у нас кошечка».

Елена попросила поделиться своими кошачьими историями в комментариях, чем вызвала настоящий ажиотаж. Спортсменку завалили рассказами о своих любимчиках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, пост с котом на фото набрал гораздо меньше лайков, чем снимки самой Елены с соревнований и путешествий. Все-таки кошки не дотягивают до уровня именитой спортсменки.

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