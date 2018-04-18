Елена Исинбаева похвасталась своей кошкой
Самое большее количество лайков давно уже набирают не люди, а котики. Эти милые создания вызывают положительные эмоции и улыбки. Решилась на «пушистый» пост и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Самое большее количество лайков давно уже набирают не люди, а котики. Эти милые создания вызывают положительные эмоции и улыбки. Решилась на «пушистый» пост и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Волгоградка показала свою питомицу Милису и даже рассказала, как та играет с Евой.
«Наша киса — Милиса! Наша умница и красавица! Правда злопамятная, но очень ласковая, когда хочет! Любит детей и много от них терпит, но когда Ева её доведёт,
Елена попросила поделиться своими кошачьими историями в комментариях, чем вызвала настоящий ажиотаж. Спортсменку завалили рассказами о своих любимчиках.
Правда, пост с котом на фото набрал гораздо меньше лайков, чем снимки самой Елены с соревнований и путешествий.