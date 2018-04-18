От экскурсий до квестов. Что подготовила Москва ко Дню культурного наследия
Дни исторического и культурного наследия москвичи всегда ждут с нетерпением. В этом году они пройдут с 18 апреля по 31 мая.
Дни исторического и культурного наследия москвичи всегда ждут с нетерпением. В этом году они пройдут с 18 апреля по 31 мая.
Лекция или квест?
История события начиналась с двух праздников — Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, что отмечают 18 апреля, и Международного дня музеев — 18 мая.
Мероприятия Департамента культурного наследия, приуроченные к ним, так понравились горожанам, что удовольствие решили растянуть до месяца, а теперь дней стало ещё больше.
«Интерес к городу у москвичей всё возрастает, — говорит руководитель департамента Алексей Емельянов. — Люди хотят Москву видеть, знать, знакомиться с новыми для себя местами. Думаю, этот интерес нужно поддерживать и развивать».
Праздничная программа этого года включает события на любой вкус и для каждой возрастной аудитории.
В проекте 65 памятников архитектуры. Подготовлены 300 экскурсий, включая беговые. Москвичей ждут многочисленные лекции,
«Жителям города обязательно понравятся встречи с почётными реставраторами, — считает Емельянов. — Некоторые из них пройдут на отреставрированных объектах. Григорий Мудров, к примеру, проведёт специальные “реставрационные” экскурсии в Петровском путевом дворце и в доме
Специальные мероприятия к Дням наследия подготовили Всероссийский художественный
Для любителей активного отдыха готовы квесты: «Москва театральная», «Библио Москва», «По Пятницкой», «Узнай Москву».
И Шехтель, и Ле Корбюзье
Пожалуй, самыми любимыми и долгожданными для москвичей будут, как и раньше, экскурсии по старинным особнякам, усадьбам и объектам гражданской архитектуры, доступ к которым в обычное время ограничен.
В этом году для них снова откроют двери дом Стахеева (Центральный дом детей железнодорожников), дом Пашкова (Российская государственная библиотека), памятники конструктивизма — здание Центросоюза архитектора Ле Корбюзье,
В программу нынешнего года добавлены красивейшие здания институтов Российской академии наук: дом Тарасова на Спиридоновке (Институт Африки РАН), Дом съездов Наркомпроса (Институт машиноведения РАН), усадьба на Пятницкой улице (Институт астрономии РАН) и другие. Массу эстетического удовольствия получат экскурсанты, которые отправятся в гостиницы «Метрополь», «Националь» и «Ленинградская». Последняя, кстати, скоро будет принимать участников и зрителей ЧМ-2018 по футболу.
Впервые можно попасть на экскурсию по объекту культурного наследия, который реставрируется именно сейчас, — в Дом Наркомфина.
16 апреля на Арбате откроется подготовленная Мосгорнаследием выставка «Москва сохранённая» со снимками фасадов и интерьеров памятников архитектуры — традиционных участников Дней наследия. С 15 мая на Тверском бульваре фотовыставка «Московское наследие», организованная совместно с ТАСС.
Фотоконкурсы и викторины в апреле и мае пройдут в соцсетях департамента. Победители станут участниками эксклюзивной экскурсии в очках виртуальной реальности «Москва, которой не было».
Список и расписание многочисленных мероприятий Дней наследия можно посмотреть на сайте.