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11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

От экскурсий до квестов. Что подготовила Москва ко Дню культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия москвичи всегда ждут с нетерпением. В этом году они пройдут с 18 апреля по 31 мая.

Источник: Агентство «Москва»

Лекция или квест?

История события начиналась с двух праздников — Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, что отмечают 18 апреля, и Международного дня музеев — 18 мая.

Мероприятия Департамента культурного наследия, приуроченные к ним, так понравились горожанам, что удовольствие решили растянуть до месяца, а теперь дней стало ещё больше.

«Интерес к городу у москвичей всё возрастает, — говорит руководитель департамента Алексей Емельянов. — Люди хотят Москву видеть, знать, знакомиться с новыми для себя местами. Думаю, этот интерес нужно поддерживать и развивать».

Праздничная программа этого года включает события на любой вкус и для каждой возрастной аудитории.
Алексей Емельянов
Руководитель Департамента культурного наследия

В проекте 65 памятников архитектуры. Подготовлены 300 экскурсий, включая беговые. Москвичей ждут многочисленные лекции, мастер-классы, фотовыставки, фотоконкурсы и даже веломарафон.

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«Жителям города обязательно понравятся встречи с почётными реставраторами, — считает Емельянов. — Некоторые из них пройдут на отреставрированных объектах. Григорий Мудров, к примеру, проведёт специальные “реставрационные” экскурсии в Петровском путевом дворце и в доме Лобанова-Ростовского. Не менее интересными будут встречи с Ларисой Лазаревой и Валерием Коршуновым. Их молодые коллеги займутся мастер-классами».

Специальные мероприятия к Дням наследия подготовили Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика Грабаря, мастерская Веры Мухиной в Пречистенском переулке и историческая мастерская Петра Кончаловского в Доходном доме на Большой Садовой.

Для любителей активного отдыха готовы квесты: «Москва театральная», «Библио Москва», «По Пятницкой», «Узнай Москву».

И Шехтель, и Ле Корбюзье

Пожалуй, самыми любимыми и долгожданными для москвичей будут, как и раньше, экскурсии по старинным особнякам, усадьбам и объектам граждан­ской архитектуры, доступ к которым в обычное время ограничен.

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В этом году для них снова откроют двери дом Стахеева (Центральный дом детей железнодорожников), дом Пашкова (Российская государственная библиотека), памятники конструктивизма — здание Центросоюза архитектора Ле Корбюзье, дом-коммуна архитектора Ивана Николаева, любимый горожанами особняк Фёдора Шехтеля на Б. Садовой и многие другие.

В программу нынешнего года добавлены красивейшие здания институтов Российской академии наук: дом Тарасова на Спиридоновке (Институт Африки РАН), Дом съездов Нарком­проса (Институт машиноведения РАН), усадьба на Пятницкой улице (Институт астрономии РАН) и другие. Массу эстетического удовольствия получат экскурсанты, которые отправятся в гостиницы «Метрополь», «Националь» и «Ленинградская». Последняя, кстати, скоро будет принимать участников и зрителей ЧМ-2018 по футболу.

Впервые можно попасть на экскурсию по объекту культурного наследия, который реставрируется именно сейчас, — в Дом Наркомфина.

16 апреля на Арбате откроется подготовленная Мосгорнаследием выставка «Москва сохранённая» со снимками фасадов и интерьеров памятников архитектуры — традиционных участников Дней наследия. С 15 мая на Тверском бульваре фотовыставка «Московское наследие», организованная совместно с ТАСС.

Фотоконкурсы и викторины в апреле и мае пройдут в соцсетях департамента. Победители станут участниками эксклюзивной экскурсии в очках виртуальной реальности «Москва, которой не было».

Список и расписание многочисленных мероприятий Дней наследия можно посмотреть на сайте.

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