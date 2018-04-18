Во Владивостоке благоустраивают скверы

В сквере Почётных граждан, одном из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Владивостока, наводят порядок. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к ремонту облицовки клумб и покраске скамеек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Бригады рабочих с раннего утра ведут в работы по ремонту гранитной облицовки клумб, красят лавочки и урны, а также смывают граффити. Стоит отметить, что работы по наведению санитарного порядка в сквере проводятся ежедневно здесь подметают пешеходные дорожки и ухаживают за зелёными насаждениями. Работы по восстановлению благоустройства пройдут во всех скверах города, сообщили в МБУ «СГТ».