Во Владивостоке благоустраивают скверы
Бригады рабочих с раннего утра ведут в работы по ремонту гранитной облицовки клумб, красят лавочки и урны, а также смывают граффити.
Бригады рабочих с раннего утра ведут в работы по ремонту гранитной облицовки клумб, красят лавочки и урны, а также смывают граффити.
В сквере Почётных граждан, одном из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Владивостока, наводят порядок. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к ремонту облицовки клумб и покраске скамеек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Бригады рабочих с раннего утра ведут в работы по ремонту гранитной облицовки клумб, красят лавочки и урны, а также смывают граффити. Стоит отметить, что работы по наведению санитарного порядка в сквере проводятся ежедневно здесь подметают пешеходные дорожки и ухаживают за зелёными насаждениями. Работы по восстановлению благоустройства пройдут во всех скверах города, сообщили в МБУ «СГТ».
Напомним, что во Владивостоке идёт санитарный двухмесячник. По поручению главы Владивостока Виталий Веркеенко в городе наводят санитарный порядок. Спецтехника и рабочие городского предприятия МБУ «СГТ» ежедневно наводят порядок на улицах краевого центра. В круглосуточном режиме ведётся механизированная очистка дорог, а рабочие убирают прибордюрную полосу, пешеходные зоны, лестницы, виадуки, моют остановочные павильоны и следят за состоянием урн. В ходе санитарного двухмесячники во Владивостоке планируется высадить более 5 тысяч саженцев хвойников и рододендронов. А 21 апреля в приморской столице пройдёт общегородской субботник, в котором приглашают принять участие всех жителей города.