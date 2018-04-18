Школы и детсады в Иркутске станут доступнее для инвалидов

Среди них школы № 3, 6, 14, детский сад № 18, Центр детского технического творчества. На эти цели из городского бюджета выделили около 10 млн рублей. На них купят специализированный транспорт, установят пандусы с тактильной плиткой, благоустроят дворы, организуют парковочные места.