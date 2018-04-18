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03:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дачные перевозки в Хабаровске начнутся по прежним ценам и расписаниям

Сезонные маршруты заработают 28—29 апреля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пригородные дачные автобусы начнут работать в Хабаровске с 29 апреля по 12 маршрутам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на министерство промышленности и транспорта региона.

По словам начальника отдела автомобильного транспорта регионального минпромтранса Анатолия Тимошенко, зимой были проведены конкурсы и определены новые перевозчики.

 — Открытие регулярного движения намечено на 29 апреля. Пригородный транспорт в Хабаровске будет работать по 12 маршрутам по такому же расписанию, что и в прошлом году, — сказал Анатолий Тимошенко. В Комсомольске-на-Амуре пригородные сезонные перевозки начнутся по 7 маршрутам 1 мая.

Готовы к дачному сезону железнодорожники и речники.

 — Пригородные железнодорожные перевозки будут осуществляться АО «Экспресс Приморья». На летний период дополнительно вводятся два электропоезда до станций Николаевка и Кругликово, — сказал заместитель начальника управления — начальник отдела железнодорожного транспорта регионального минпромтранса Александр Блинников. Речные перевозки откроют дачный сезон на левобережье Амура с 28 апреля.

Как подчеркнули в ведомстве, стоимость проезда, расписание автобусов, пригородных поездов, речных судов, льготы для пенсионеров и детей сохранены прошлогодние.

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