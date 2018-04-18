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03:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Камеры видеозадержания

Метро, аэропорты и вокзалы начинают внедрять системы распознавания граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах. Эксперты говорят про потенциальные неудобства для рядовых граждан.

В марте этого года в столичной подземке запущена система распознавания лиц, работающая с помощью камер видеонаблюдения, рассказали «Ъ» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен». Перечень станций, где применяется система, в подземке не раскрывают, но отмечают, что она используется в местах «с большим пассажиропотоком». «Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года, — рассказали “Ъ” в ГУПе.— Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции».

Софт способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска.

В случае, когда система «видит» разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет «розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска», рассказали в метро, после чего принимает решение о проверке документов.

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Информацию о том, сколько благодаря системе уже выявлено разыскиваемых граждан, в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников «существенное». Стоимость установленного в данный момент оборудования для распознавания лиц, составила около 30 млн руб. «По итогам “пилота” будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, — уточнили в метрополитене.— Мы хотим дать возможность сотрудничества с метро всем российским IT-компаниям, у которых есть качественные системы распознавания лиц».

Еще в 2012 году в РЖД говорили о системе распознавания лиц на Казанском вокзале. Тогда госмонополия рассказала о разработанной совместно с ФСБ системе распознавания лиц КАРС (комплексная автоматическая розыскная система), сравнивающей пассажиров с фотографиями из баз розыска. Оборудование включало 170 камер и 90 серверов обработки данных. В пресс-службе РЖД вчера лишь сообщили, что подобные системы безопасности «используются». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что на Казанском вокзале система уже работает.

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С 2014 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге применяется система распознавания лиц болельщиков, которым запрещено проходить на матчи. В начале 2018 года пилотный проект по тестированию системы распознавания лиц запустили и в Домодедово (для этого использовалась база данных сотрудников аэропорта с фотографиями) — точность идентификации по итогам тестирования составила 90%. Планируется провести конкурс для определения поставщика оборудования, пояснили вчера в Домодедово, не раскрыв дополнительных подробностей. Похожий опыт есть и в других регионах: в Альметьевске (Татарстан) в начале года установили 25 камер, способных определять лица людей, на входе в многоквартирные дома и детские сады. Глава Альметьевска Айрат Хайруллин ранее заявлял, что городу необходимо еще 500 камер.

Технический директор компании Vocord (системы распознавания лиц на вокзалах в Адлере, Рязани, на стадионе в Омске) Алексей Кадейшвили говорит, что пилотный проект в московском метро проводился уже несколько раз. «До полноценного развертывания дело так и не дошло, объявленные тендеры отменялись, — рассказал “Ъ” господин Кадейшвили.— В текущем “пилоте”, насколько я знаю, участвует несколько вендоров, включая и нас». Вероятность ошибки системы, говорит он, зависит от «движка распознавания и качества картинки». «Камеры общего обзора (их более 140 тыс. по Москве.— “Ъ”) для систем распознавания не подходят, — пояснил “Ъ” Алексей Кадейшвили.— А если их начать использовать для этих целей, ошибки могут достичь 30%. Иными словам, каждого третьего человека, находящего в розыске, система будет пропускать, при этом будет много ошибочных задержаний. Проблемы эти будут усугубляться по мере расширения базы данных по розыску».

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По такой же аналогии, отмечает господин Кадейшвили, бессмысленно использовать обычные камеры обзора, установленные под потолком станций, — они видят не лица, а макушки голов: приборы должны быть установлены против хода движения потока людей, под углом не более 15%. На вопрос «Ъ» о случаях ошибочных распознаваний, в метрополитене заявили: «Эффективность работы системы очень высокая». «Хорошо, что такая система существует и позволяет выявлять потенциально опасных граждан, — говорит зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.— Но всегда есть риск, что система может допустить ошибку. Ведь есть очень много похожих друг на друга людей, есть даже двойники президента. Развертывая подобные системы, нужно обеспечить презумпцию невиновности граждан, чтобы нельзя было на основании одних лишь выводов компьютерной системы принимать какие-либо процессуальные решения и считать человека преступником. Вину должен устанавливать только суд. Проверочные мероприятия в отношении задерживаемых граждан также должны быть максимально корректными».

Иван Буранов

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