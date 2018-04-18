Камеры видеозадержания

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

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Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах. Эксперты говорят про потенциальные неудобства для рядовых граждан.

В марте этого года в столичной подземке запущена система распознавания лиц, работающая с помощью камер видеонаблюдения, рассказали «Ъ» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен». Перечень станций, где применяется система, в подземке не раскрывают, но отмечают, что она используется в местах «с большим пассажиропотоком». «Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года, — рассказали “Ъ” в ГУПе.— Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции».

Софт способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска.

В случае, когда система «видит» разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет «розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска», рассказали в метро, после чего принимает решение о проверке документов.

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Информацию о том, сколько благодаря системе уже выявлено разыскиваемых граждан, в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников «существенное». Стоимость установленного в данный момент оборудования для распознавания лиц, составила около 30 млн руб. «По итогам “пилота” будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, — уточнили в метрополитене.— Мы хотим дать возможность сотрудничества с метро всем российским IT-компаниям, у которых есть качественные системы распознавания лиц».



Еще в 2012 году в РЖД говорили о системе распознавания лиц на Казанском вокзале. Тогда госмонополия рассказала о разработанной совместно с ФСБ системе распознавания лиц КАРС (комплексная автоматическая розыскная система), сравнивающей пассажиров с фотографиями из баз розыска. Оборудование включало 170 камер и 90 серверов обработки данных. В пресс-службе РЖД вчера лишь сообщили, что подобные системы безопасности «используются». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что на Казанском вокзале система уже работает.

С 2014 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге применяется система распознавания лиц болельщиков, которым запрещено проходить на матчи. В начале 2018 года пилотный проект по тестированию системы распознавания лиц запустили и в Домодедово (для этого использовалась база данных сотрудников аэропорта с фотографиями) — точность идентификации по итогам тестирования составила 90%. Планируется провести конкурс для определения поставщика оборудования, пояснили вчера в Домодедово, не раскрыв дополнительных подробностей. Похожий опыт есть и в других регионах: в Альметьевске (Татарстан) в начале года установили 25 камер, способных определять лица людей, на входе в многоквартирные дома и детские сады. Глава Альметьевска Айрат Хайруллин ранее заявлял, что городу необходимо еще 500 камер.



Технический директор компании Vocord (системы распознавания лиц на вокзалах в Адлере, Рязани, на стадионе в Омске) Алексей Кадейшвили говорит, что пилотный проект в московском метро проводился уже несколько раз. «До полноценного развертывания дело так и не дошло, объявленные тендеры отменялись, — рассказал “Ъ” господин Кадейшвили.— В текущем “пилоте”, насколько я знаю, участвует несколько вендоров, включая и нас». Вероятность ошибки системы, говорит он, зависит от «движка распознавания и качества картинки». «Камеры общего обзора (их более 140 тыс. по Москве.— “Ъ”) для систем распознавания не подходят, — пояснил “Ъ” Алексей Кадейшвили.— А если их начать использовать для этих целей, ошибки могут достичь 30%. Иными словам, каждого третьего человека, находящего в розыске, система будет пропускать, при этом будет много ошибочных задержаний. Проблемы эти будут усугубляться по мере расширения базы данных по розыску».