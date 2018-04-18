60 тонн импортной еды не добрались до столов приморцев
Ввоз более 60 тонн импортных продуктов питания не пустили в Приморье сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице и транспорте Управления Россельхознадзора.
Ввоз более 60 тонн импортных продуктов питания не пустили в Приморье сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице и транспорте Управления Россельхознадзора.
Так, в торговом порту Владивостока за прошедшую неделю не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации три партии импортной продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
В первом случае запрещен ввоз на территорию Российской Федерации из Китая партии мороженого филе желтоперого тунца (стейк 5 тонн и саку 8 тонн) по причине отсутствия на данный товар ветеринарного сертификата.
Также запрещен ввоз в Россию из Индии замороженной буйволятины (28 тонн) по причине выявленного при проведении документарного и физического контроля несоответствия получателя груза, указанного в документах и на этикетках (маркировке).
Во всех трех случаях специалисты запретили движение выявленной продукции.