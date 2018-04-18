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03:34 (мск), источник: Вести Приморье

60 тонн импортной еды не добрались до столов приморцев

Ввоз более 60 тонн импортных продуктов питания не пустили в Приморье сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице и транспорте Управления Россельхознадзора.

Так, в торговом порту Владивостока за прошедшую неделю не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации три партии импортной продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В первом случае запрещен ввоз на территорию Российской Федерации из Китая партии мороженого филе желтоперого тунца (стейк 5 тонн и саку 8 тонн) по причине отсутствия на данный товар ветеринарного сертификата.

Во втором случае приостановлено движение 19,2 тонн сливочного масла из Новой Зеландии, так как в ходе осмотра при проведении ветеринарного контроля данной продукции было установлено, что на маркировке отсутствуют наименование и место нахождения организации импортера.

Также запрещен ввоз в Россию из Индии замороженной буйволятины (28 тонн) по причине выявленного при проведении документарного и физического контроля несоответствия получателя груза, указанного в документах и на этикетках (маркировке).

Во всех трех случаях специалисты запретили движение выявленной продукции.

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