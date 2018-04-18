В Приморье появится дружина киберволонтёров. Видеорепортаж Евгении Егошиной

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CqmqdZe_J9Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К борьбе с преступлениями в виртуальной среде общественность присоединилась давно. Так, молодежное движение «Кибердружина» имеет представительства более чем в 30 регионах страны. Благодаря тщательному мониторингу интернета кибердружинниками выявлены и заблокированы сотни сайтов с пропагандой наркотиков, призывами к суициду и экстремизму.

Майя Шалунова, руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности», специалист в сфере новых медиа: «В настоящее время в Приморском крае есть несколько разрозненных групп киберволонтёров. Но есть необходимость систематизации этой деятельности, объединение всех тех, кто занимается в этом направлении и создания, так называемого медиабратства “Киберволонтёр”, т.е. тех людей, которые будут осуществлять ручной поиск противоправного контента».

И сегодня каждый интернет-пользователь при обнаружении опасной информации может сообщить об этом в Роскомнадзор. Для этого на сайте rkn.gov.ru достаточно зайти в реестр обращений и оставить подробную информацию о незаконном контенте. Главное, чтобы ссылка указывала не на сайт, где расположена деструктивная информация, а вела прямо к ней.

Сергей Третьяков, начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора по Приморскому краю: «Естественно, если в обращении указан конкретный адрес, эксперт открывает только этот адрес, исследует тот материал, который у него перед глазами и дает заключение. Если мы будем писать про сайт, а информация будет находиться внутри этого сайта на каких-то других страницах, эксперт может эту информацию просто не увидеть».

Затем эксперты отправляют обращение владельцу сайта, чтобы он добровольно ограничил доступ к этой информации, в случае если он отказывается, Роскомнадзор ограничивает доступ в принудительном порядке. Веб-страницы с детской порнографией, пропагандой наркотиков и призывами к суициду уже давно закрывают без решения суда. Теперь этот список пополнили и сайты экстремистской направленности. Для распространения таких материалов интернет является благодатной почвой. Например, форумы популярных сайтов часто используют для обсуждения тем радикальной направленности. Приморье всегда было многонациональным регионом, поэтому здесь проводится большая работа по сохранению народного единства. Теперь на помощь правоохранительным органам в профилактике и борьбе с экстремизмом выйдут и киберволонтёры.

Елена Томчук, заместитель директора департамента по делам молодежи Приморского края: «Департамент по делам молодежи всесторонне готов поддерживать данный проект и кибердружину и уже на август месяц департаментом запланировано обучение, так сказать повышение квалификации наших будущих волонтёров».